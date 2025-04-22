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Россия запустила ночью более 50 БПЛА. Результаты работы ПВО

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Пострадали две области

Россия запустила ночью более 50 БПЛА. Результаты работы ПВО

Zelenskiy Official

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В ночь на 22 апреля противник атаковал 54 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Подтверждено сбитие 38 шахедов и дронов других типов на востоке, севере, юге и в центре страны. 16 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

Среди областей пострадали Одесская и Киевская области.

Отмечается, что с 8.00 началась новая волна российской атаки. Группы ударных БпЛА заходят с севера через Сумскую область.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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