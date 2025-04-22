Россия запустила ночью более 50 БПЛА. Результаты работы ПВО
Пострадали две области
Zelenskiy Official
В ночь на 22 апреля противник атаковал 54 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
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Подтверждено сбитие 38 шахедов и дронов других типов на востоке, севере, юге и в центре страны. 16 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).
Среди областей пострадали Одесская и Киевская области.
Отмечается, что с 8.00 началась новая волна российской атаки. Группы ударных БпЛА заходят с севера через Сумскую область.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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