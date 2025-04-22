Зеленский может посетить похороны Папы Римского - источник
Проводит в последний путь вместе с другими мировыми лидерами
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить визит в Рим и Ватикан, чтобы попрощаться с Папой Римским Франциском. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Европейская правда".
"В Офисе президента ожидают дату захоронения Папы и готовят визит президента в Рим и Ватикан на прощание с понтификом", - говорится в сообщении.
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Напомним,
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Источник:Європейська правда
Опубликовал: Александр Бураков
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