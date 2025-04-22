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Зеленский может посетить похороны Папы Римского - источник

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Проводит в последний путь вместе с другими мировыми лидерами

Зеленский может посетить похороны Папы Римского - источник

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить визит в Рим и Ватикан, чтобы попрощаться с Папой Римским Франциском. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Европейская правда".

"В Офисе президента ожидают дату захоронения Папы и готовят визит президента в Рим и Ватикан на прощание с понтификом", - говорится в сообщении.

Как информирует Ватикан, похороны Папы Римского Франциска состоятся в субботу 26 апреля в 10:00 утра по местному времени (в 11:00 по Киеву).

Напомним, Папа Франциск умер вчера утром, 21 апреля. Его не стало в возрасте 88 лет.

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Источник:
Європейська правда
Опубликовал: Александр Бураков
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