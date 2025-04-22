Зеленский может посетить похороны Папы Римского - источник

Президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить визит в Рим и Ватикан, чтобы попрощаться с Папой Римским Франциском. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Европейская правда".

"В Офисе президента ожидают дату захоронения Папы и готовят визит президента в Рим и Ватикан на прощание с понтификом", - говорится в сообщении.

Как информирует Ватикан, похороны Папы Римского Франциска состоятся в субботу 26 апреля в 10:00 утра по местному времени (в 11:00 по Киеву).