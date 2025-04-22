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Оккупанты ударили по многоэтажке в Запорожье: есть пострадавшие

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Известно о как минимум одном погибшем человеке

Оккупанты ударили по многоэтажке в Запорожье: есть пострадавшие

Запорізька ОВА

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами (КАБ). В результате удара в одном из районов города возник пожар.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

"Один КАБ попал по инфраструктурному объекту, второй - по густонаселенному району и непосредственно жилому дому.

Сейчас нам известно (по состоянию на 12:59 - прим.) о 13 пострадавших, из них два ребенка. 69-летняя женщина получила тяжелые ранения. Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли", - сказал он.

Напомним, вчера вечером под массированной атакой российских беспилотников находилась Одесса. Тогда также пострадали несколько человек.

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