Оккупанты ударили по многоэтажке в Запорожье: есть пострадавшие

Российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами (КАБ). В результате удара в одном из районов города возник пожар.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

"Один КАБ попал по инфраструктурному объекту, второй - по густонаселенному району и непосредственно жилому дому. Сейчас нам известно (по состоянию на 12:59 - прим.) о 13 пострадавших, из них два ребенка. 69-летняя женщина получила тяжелые ранения. Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли", - сказал он.

Напомним, вчера вечером под массированной атакой российских беспилотников находилась Одесса. Тогда также пострадали несколько человек.



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