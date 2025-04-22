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Кремль выдвинул условие для переговоров с Украиной

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Видимо, речь идет о давнем решении СНБО

Кремль выдвинул условие для переговоров с Украиной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Россия готова начать переговоры с Украиной об окончании войны, но для этого Киев должен "юридически расчистить препятствия".

Такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

"При желании украинской стороны, при открытости украинской стороны, наверное, должны быть какие-то предпринятые шаги для того, чтобы юридически расчистить эти препятствия на пути таких контактов, если есть такая готовность.

Вчерашние слова президента об обсуждении моратория на удары по гражданским объектам - еще одно повторение готовности решать вопрос путем переговоров", - сказал он.

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "о невозможности проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным". При этом возможны переговоры с другими представителями страны-агрессора.

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Источник:
РИА Новости
Опубликовал: Александр Бураков
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