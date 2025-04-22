Кремль выдвинул условие для переговоров с Украиной

Россия готова начать переговоры с Украиной об окончании войны, но для этого Киев должен "юридически расчистить препятствия".

Такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

"При желании украинской стороны, при открытости украинской стороны, наверное, должны быть какие-то предпринятые шаги для того, чтобы юридически расчистить эти препятствия на пути таких контактов, если есть такая готовность.

Вчерашние слова президента об обсуждении моратория на удары по гражданским объектам - еще одно повторение готовности решать вопрос путем переговоров", - сказал он.