Кремль выдвинул условие для переговоров с Украиной
Видимо, речь идет о давнем решении СНБО
Getty Images/Global Images Ukraine
Россия готова начать переговоры с Украиной об окончании войны, но для этого Киев должен "юридически расчистить препятствия".
Такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.
"При желании украинской стороны, при открытости украинской стороны, наверное, должны быть какие-то предпринятые шаги для того, чтобы юридически расчистить эти препятствия на пути таких контактов, если есть такая готовность.
Вчерашние слова президента об обсуждении моратория на удары по гражданским объектам - еще одно повторение готовности решать вопрос путем переговоров", - сказал он.
В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "о невозможности проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным". При этом возможны переговоры с другими представителями страны-агрессора.
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