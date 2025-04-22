  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Европа указала США на "красные линии" по Украине, - министр иностранных дел Франции Барро

В тренде

Европа указала США на "красные линии" по Украине, - министр иностранных дел Франции Барро

Общие новости

Об этом шла речь на недавних переговорах

Европа указала США на "красные линии" по Украине, - министр иностранных дел Франции Барро

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

На последней встрече в Париже европейские страны донесли до американской стороны, какие вопросы по Украине не могут быть предметом уступок России для прекращения войны.

Читайте такжеКремль выдвинул условие для переговоров с Украиной

Как информирует Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

"Наша цель - защищать французские интересы и европейскую безопасность. И это причина того, что когда США решают выступать в роли посредника, мы хотим, чтобы они знали, какие наши "красные линии", - сказал глава МИД Франции.

Он не стал раскрывать деталей, что именно европейцы указали как "красные линии" в отношении Украины.

Напомним, в Администрациипрезидента США Трампа считают, что мирное соглашение может содержать что-то вроде обмена территорий на гарантии безопасности. Однако переговоры еще продолжаются.

По теме
yellow-arrow
Кремль выдвинул условие для переговоров с Украиной
yellow-arrow
Оккупанты ударили по многоэтажке в Запорожье: есть пострадавшие
yellow-arrow
Зеленский может посетить похороны Папы Римского - источник
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Баpceлиниуc
22.04.2025 в 16:36
Безопасность европейцев за счёт жизней украинцев? Вы нас за унтерменшев считаете? А ты мусьё не окуел? Хранция блъ... Макака на макаке сидит и макакой погоняет.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Баpceлиниуc
22.04.2025 в 16:36
Безопасность европейцев за счёт жизней украинцев? Вы нас за унтерменшев считаете? А ты мусьё не окуел? Хранция блъ... Макака на макаке сидит и макакой погоняет.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости