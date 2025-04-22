Европа указала США на "красные линии" по Украине, - министр иностранных дел Франции Барро

На последней встрече в Париже европейские страны донесли до американской стороны, какие вопросы по Украине не могут быть предметом уступок России для прекращения войны.

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Как информирует Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

"Наша цель - защищать французские интересы и европейскую безопасность. И это причина того, что когда США решают выступать в роли посредника, мы хотим, чтобы они знали, какие наши "красные линии", - сказал глава МИД Франции.

Он не стал раскрывать деталей, что именно европейцы указали как "красные линии" в отношении Украины.

Напомним, в Администрациипрезидента США Трампа считают, что мирное соглашение может содержать что-то вроде обмена территорий на гарантии безопасности. Однако переговоры еще продолжаются.