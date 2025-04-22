Европа указала США на "красные линии" по Украине, - министр иностранных дел Франции Барро
Об этом шла речь на недавних переговорах
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На последней встрече в Париже европейские страны донесли до американской стороны, какие вопросы по Украине не могут быть предметом уступок России для прекращения войны.
Как информирует Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
"Наша цель - защищать французские интересы и европейскую безопасность. И это причина того, что когда США решают выступать в роли посредника, мы хотим, чтобы они знали, какие наши "красные линии", - сказал глава МИД Франции.
Он не стал раскрывать деталей, что именно европейцы указали как "красные линии" в отношении Украины.
Напомним, в Администрациипрезидента США Трампа считают, что мирное соглашение может содержать что-то вроде обмена территорий на гарантии безопасности. Однако переговоры еще продолжаются.
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