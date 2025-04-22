США повышают пошлины до 3521% на импорт определенной группы товаров из Юго-Восточной Азии
Речь идет о солнечных панелях и сопутствующих товарах
фото из свободных источников
США установили новые пошлины до 3521% на импорт оборудования для СЭС из четырех стран Юго-Восточной Азии.
Об этом пишет Bloomberg.
Речь идет о Камбодже, Вьетнаме, Малайзии и Таиланде.
По данным Министерства торговли, для Камбоджи были установлены общие пошлины до 3521%. Для Таиланда ставка составит 1002%, Вьетнама - 914%, Малайзии - 250%.
Пошлины, объявленные 21 апреля, являются кульминацией годового торгового расследования, которое было начато отечественными производителями солнечных батарей во времена бывшего президента США Джо Байдена.
Как пишет агентство, несмотря на то, что пошлины предназначены в пользу отечественным производителям, они также нанесут ущерб разработчикам возобновляемой энергетики в США, которые долгое время полагались на недорогое иностранное оборудование, усиливая неопределенность в секторе, который пострадал от политических изменений в Соединенных Штатах Америки.
Согласно данным BloombergNEF, в 2024 году США импортировали солнечное оборудование на сумму 12,9 миллиарда долларов из четырех стран, на которые будут распространяться новые пошлины. Это составляет около 77% от общего импорта панелей.
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