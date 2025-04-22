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Мощнейшие взрывы раздаются на арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления РФ. ВИДЕО

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Бавовна пришла на 51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ

Мощнейшие взрывы раздаются на арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления РФ. ВИДЕО

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во Владимирской области России детонирует 51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ.

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Об этом пишет украинский портал "Милитарный", а также различные РосСМИ.

Согласно сообщениям, на объекте произошел мощный взрыв и продолжаются вторичные детонации.

По данным "ASTRA", взрывы раздаются в районе воинской части в Киржачском районе Владимирской области. Сообщают о перекрытии дороги со стороны Москвы в Киржач.

Местные жители пишут, что дым от детонации виден над поселком Барсово. Там расположен арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления, воинская часть 11785.

Как пишет "Милитарный", это один из крупнейших арсеналов российского Министерства обороны.

51-й арсенал ГРАУ (военная часть 11785) находится на расстоянии около 530 километров от российско-украинской границы.

Расположенный к востоку от Москвы военный объект имеет площадь около 3,5 кв. км и, по некоторым данным, может хранить около 274 тысяч тонн боеприпасов.

На его территории размещены как укрепленные бункеры для хранения боеприпасов, так и открытые места хранения для выгрузки/загрузки вооружения.

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