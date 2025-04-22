Сотрудник ТЦК устроил драку со стрельбой в Одессе: полиция инкриминирует хулиганство
Военнослужащий ТЦК и СП и два членам общественной организации устроили драку со стрельбой в одном из дворов жилого дома
pl.npu.gov.ua
Одесские полицейские сообщили о подозрении в хулиганстве военнослужащему ТЦК и СП и двум членам общественной организации, которые устроили драку со стрельбой в одном из дворов жилого дома в Хаджибейском районе города.
Об этом пишет полиция Одесской области.
Как отмечается, один из фигурантов в нетрезвом состоянии пришел к бывшему соседу выяснять давние неприязненные отношения, а не застав хозяина дома, спровоцировал ссору с его женой. Агрессивного мужчину выгнал сосед женщины. Но злоумышленник вскоре вернулся к нему с четырьмя товарищами.
"Правонарушители выбивали дверь квартиры, дебоширили и били гражданина, когда тот вышел к ним. Во время схватки один из фигурантов, предварительно, из травматического оружия сделал несколько выстрелов. К счастью, никто не пострадал", - рассказал следователь по делу Виталий Орлов.
Правоохранители установили трех правонарушителей. Ими оказались местные жители в возрасте 31, 22 и 20 лет. Один из них военнослужащий Территориального центра комплектования и социальной поддержки, двое - члены общественной организации.
Трем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, совершенное группой лиц. Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок до четырех лет.
В полиции добавили, что устанавливается местонахождение оружия. Кроме того, решается вопрос о дополнительной правовой квалификации относительно действий с незаполненными повестками, которые были изъяты полицейскими во время обыска по месту жительства одного из членов общественной организации.
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