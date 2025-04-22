  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Сотрудник ТЦК устроил драку со стрельбой в Одессе: полиция инкриминирует хулиганство

В тренде

Сотрудник ТЦК устроил драку со стрельбой в Одессе: полиция инкриминирует хулиганство

Общие новости

Военнослужащий ТЦК и СП и два членам общественной организации устроили драку со стрельбой в одном из дворов жилого дома

Сотрудник ТЦК устроил драку со стрельбой в Одессе: полиция инкриминирует хулиганство

pl.npu.gov.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Одесские полицейские сообщили о подозрении в хулиганстве военнослужащему ТЦК и СП и двум членам общественной организации, которые устроили драку со стрельбой в одном из дворов жилого дома в Хаджибейском районе города.

Читайте такжеМощнейшие взрывы раздаются на арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления РФ. ВИДЕО

Об этом пишет полиция Одесской области.

Как отмечается, один из фигурантов в нетрезвом состоянии пришел к бывшему соседу выяснять давние неприязненные отношения, а не застав хозяина дома, спровоцировал ссору с его женой. Агрессивного мужчину выгнал сосед женщины. Но злоумышленник вскоре вернулся к нему с четырьмя товарищами.

"Правонарушители выбивали дверь квартиры, дебоширили и били гражданина, когда тот вышел к ним. Во время схватки один из фигурантов, предварительно, из травматического оружия сделал несколько выстрелов. К счастью, никто не пострадал", - рассказал следователь по делу Виталий Орлов.

Правоохранители установили трех правонарушителей. Ими оказались местные жители в возрасте 31, 22 и 20 лет. Один из них военнослужащий Территориального центра комплектования и социальной поддержки, двое - члены общественной организации.

Трем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, совершенное группой лиц. Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок до четырех лет.

В полиции добавили, что устанавливается местонахождение оружия. Кроме того, решается вопрос о дополнительной правовой квалификации относительно действий с незаполненными повестками, которые были изъяты полицейскими во время обыска по месту жительства одного из членов общественной организации.

По теме
yellow-arrow
Мощнейшие взрывы раздаются на арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления РФ. ВИДЕО
yellow-arrow
США повышают пошлины до 3521% на импорт определенной группы товаров из Юго-Восточной Азии
yellow-arrow
Европа указала США на "красные линии" по Украине, - министр иностранных дел Франции Барро
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Manowar (Харьков)
22.04.2025 в 21:00
стрелок - титушка нанятая суркисом. Всем болельщикам динама на заметку..
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
avatar
Manowar (Харьков)
22.04.2025 в 21:00
стрелок - титушка нанятая суркисом. Всем болельщикам динама на заметку..
Ответить
1
0
Goodwin95 (Киев)
22.04.2025 в 20:42
На фронт стрелка
Ответить
0
0
avatar
Баpceлиниуc
22.04.2025 в 20:36
А титушки-бакланы сейчас так называются, члены общественной организации? А стрелять из пистолета по людям это уже хулиганство? Ну-ну...
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости