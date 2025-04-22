Путин предложил США заморозить фронт в Украине на текущей линии, - Financial Times
Путин якобы хочет склонить Трампа к принятию других требований России и навязать их Украине
Getty Images/Global Images Ukraine
Хозяин Кремля Владимир Путин предложил США остановить вторжение в Украину по нынешней линии фронта.
Об этом стало известно Financial Times от трех информированных источников.
По словам источников FT, на прошлой неделе Путин сказал посланнику президента США Стиву Виткоффу, что Россия может отказаться от "претензий" на неоккупированные части четырех областей Украины.
"Это предложение является первым официальным сигналом, который Путин дал с начала войны три года назад, что Россия может отступить от своих максималистских требований о прекращении вторжения", – пишет издание.
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Слова главаря Кремля привели к тому, что США предложили вариант возможного "мирного урегулирования", отдельные детали которого попали в СМИ.
В то же время европейские чиновники, которые общались с Financial Times, опасаются, что Путин, вероятно, использует очевидную уступку в сторону США, чтобы склонить Трампа к принятию других требований России и навязать их Украине – например, признание аннексии Крыма и запрет вступления в НАТО.
"Сейчас на Киев оказывается большое давление, чтобы он уступил, чтобы Трамп мог заявить о победе", – сказал один из собеседников FT.
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