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Украина готова к любому формату переговоров с Россией. Зеленский озвучил условие

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Такой диалог возможен после полного прекращения огня

Украина готова к любому формату переговоров с Россией. Зеленский озвучил условие

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина может начать двусторонние переговоры с Россией. Такой диалог возможен после полного прекращения огня.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

Президент Украины считает, что россияне боятся вести прямые переговоры с Украиной, несмотря на намеки со стороны Кремля. По его словам, эти сигналы могут говорить либо о страхе, что США выйдут из переговорного процесса, либо наоборот - о желании, чтобы Вашингтон перестал в нем участвовать.

"Что касается любых переговоров - где результаты? Если русские готовы к полному прекращению огня, после полного прекращения огня, с пониманием на какой срок, мы готовы к любому формату переговоров с ними", - добавил Зеленский.

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Также президент, комментируя переговоры США и России, выразил надежду, что Украина знает много из того, что следует знать ей.

"Я имею в виду именно вопрос Украины", - уточнил он.

Напомним, вчера, 21 апреля, российский диктатор Владимир Путин отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского о прекращении ударов по объектам гражданской инфраструктуры на 30 дней.

По словам главы Кремля, с такой инициативой нужно разобраться. Также он допустил двусторонние переговоры с Украиной для обсуждения такого вопроса.

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Комментарии
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aleks68
22.04.2025 в 23:24
до янелоха ещё не дошло что переговоры с этой безумной помойкой бесполезны?сколько договоров было подписано с руссотварями?сколько было переговоров?и чем всё закончилось?им нужна передышка.и всё повторится
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Комментарии 1
aleks68
22.04.2025 в 23:24
до янелоха ещё не дошло что переговоры с этой безумной помойкой бесполезны?сколько договоров было подписано с руссотварями?сколько было переговоров?и чем всё закончилось?им нужна передышка.и всё повторится
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