Минимальные победы Барселоны и Манчестер Сити, ЛНЗ уволило менеджмент, арбитры на классическое, судьба Пушича. Главные новости за 22 апреля

"Барселона" таки обыграла "Мальорку"

Каталонцы имеют плотный график в последнее время, играя каждые 3 дня. Это не могло не отразиться на функциональном состоянии команды. Матч против "Мальорки" продемонстрировал, что даже игроки ротации показывают хорошую игру. Подводила реализация, ведь с 40 ударов, только один оказался результативным.

"Манчестер Сити" продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов

В текущем сезоне команда Гвардиолы выполняет необычную для себя задачу – борется за место в пятерке. "Астон Вилла" проводит хороший сезон и тоже претендует на Лигу чемпионов следующего сезона. "Горожане" вырвали победу на 90+4 минуте благодаря голу Нунеса и поднялись на 3-ю позицию.

"ЛНЗ" уволило топ-менеджеров

"ЛНЗ" подтвердил на официальном сайте информацию об увольнении спортивного директора Евгения Тарасенко и генерального директора Андрея Колесника. Так руководство клуба отреагировало на неудавшиеся результаты, которые демонстрирует черкасская команда в последнее время.

Кто же будет судить "украинское классико"?

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 26-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025. Матч "Шахтер" – "Динамо" доверили Виталию Романову из Днепра, арбитром ВАР будет Николай Балакин.

"ЮКСУ" может возглавить эксгравец "Барселоны" и "Порту"

Амбициозный клуб первой лиги уволил накануне свой тренерский штаб и ищет замену. Новым наставником команды может стать бывший игрок "Барселоны" и "Порту" Алоисо Пирес Алвес. В свое время 61-летний бразилец был даже ассистентом Моуриньо.

"Шахтер" уволит Пушича

Донецкий клуб проводит неудачный сезон и может завершить его на 3-м месте в УПЛ. Учитывая вложенные инвестиции в новых игроков – это настоящий провал. Поэтому неудивительно, что руководство команды задумывается об увольнении главного тренера. Среди претендентов на вакантное место – Эдин Терзич и Арда Туран.