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1210 оккупантов и 85 артсистем. Генштаб обновил данные о вражеских потерях в войне

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Выбито более 400 единиц техники

1210 оккупантов и 85 артсистем. Генштаб обновил данные о вражеских потерях в войне

Генштаб ЗСУ

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За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1210 оккупантов, 11 бронемашин, 85 артсистем и 1 средство ПВО.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 23.04. 25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 944 270 (+1210) человек,
  • танков - 10691 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 22307 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 26774 (+85) ед,
  • РСЗО - 1368 (+1) ед,
  • средства ПВО - 1141 (+1) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 33526 (+138),
  • крылатые ракеты - 3148 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 45621 (+163) ед,
  • специальная техника - 3860 (+1).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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