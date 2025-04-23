1210 оккупантов и 85 артсистем. Генштаб обновил данные о вражеских потерях в войне
Выбито более 400 единиц техники
Генштаб ЗСУ
За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1210 оккупантов, 11 бронемашин, 85 артсистем и 1 средство ПВО.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 23.04. 25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 944 270 (+1210) человек,
- танков - 10691 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 22307 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 26774 (+85) ед,
- РСЗО - 1368 (+1) ед,
- средства ПВО - 1141 (+1) ед,
- самолетов - 370 (+0) ед,
- вертолетов - 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 33526 (+138),
- крылатые ракеты - 3148 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 45621 (+163) ед,
- специальная техника - 3860 (+1).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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