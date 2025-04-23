"Последнее предложение Трампа": Axios раскрыл подробности мирного плана для Украины и РФ
Речь идет о комплексном соглашении
Getty Images/Global Images Ukraine
Соединенные Штаты ожидают в среду ответа Украины на мирные рамки, которые включают признание США Крыма частью России и неофициальное признание контроля России почти над всеми территориями, оккупированными после вторжения 2022 года.
Об этом сообщили Axios источники, которые непосредственно знакомы с предложением.
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Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил, что Киев считает это предложение очень предвзятым по отношению к России: "Предложение очень четко говорит о том, какие ощутимые выгоды получает Россия, но лишь расплывчато и в целом говорит о том, что Украина собирается получить".
Что получает Россия по предложению Трампа:
- "Де-юре" признание США контроля России в Крыму.
- "Де-факто" признание оккупации Россией почти всей Луганской области и оккупированных частей Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.
- Обещание, что Украина не станет членом НАТО. В тексте отмечается, что Украина может стать частью Европейского Союза.
- Отмена санкций, введенных с 2014 года.
- Расширение экономического сотрудничества с США, в частности в энергетическом и промышленном секторах.
Что Украина получает по предложению Трампа:
- "Надежная гарантия безопасности" с участием специальной группы европейских стран и потенциально также неевропейских стран-единомышленников. Документ расплывчато описывает, как будет работать эта миротворческая операция, и не упоминает об участии США.
- Возвращение небольшой части Харьковской области, оккупированной Россией.
- Беспрепятственный проход реки Днепр, которая проходит вдоль линии фронта на юге Украины.
- Компенсация и помощь на восстановление, хотя в документе не указано, откуда именно будет браться финансирование.
Другие элементы плана
- Запорожская атомная электростанция - крупнейший подобный объект в Европе - будет считаться территорией Украины, но эксплуатироваться США, а электроэнергия будет поставляться как в Украину, так и в Россию.
- В документе говорится об американо-украинском соглашении по полезным ископаемым, которое, как заявил Трамп, будет подписано в четверг.
Как объявил Белый дом во вторник, позже на этой неделе для своей четвертой встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москву поедет спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.
Сегодня, в среду, в Лондоне пройдут переговоры с участием официальных лиц США, Украины, Франции, Германии и Великобритании.
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