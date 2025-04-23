"Последнее предложение Трампа": Axios раскрыл подробности мирного плана для Украины и РФ

Соединенные Штаты ожидают в среду ответа Украины на мирные рамки, которые включают признание США Крыма частью России и неофициальное признание контроля России почти над всеми территориями, оккупированными после вторжения 2022 года.

Об этом сообщили Axios источники, которые непосредственно знакомы с предложением.

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Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил, что Киев считает это предложение очень предвзятым по отношению к России: "Предложение очень четко говорит о том, какие ощутимые выгоды получает Россия, но лишь расплывчато и в целом говорит о том, что Украина собирается получить".

Что получает Россия по предложению Трампа:

"Де-юре" признание США контроля России в Крыму. "Де-факто" признание оккупации Россией почти всей Луганской области и оккупированных частей Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Обещание, что Украина не станет членом НАТО. В тексте отмечается, что Украина может стать частью Европейского Союза. Отмена санкций, введенных с 2014 года. Расширение экономического сотрудничества с США, в частности в энергетическом и промышленном секторах.

Что Украина получает по предложению Трампа:

"Надежная гарантия безопасности" с участием специальной группы европейских стран и потенциально также неевропейских стран-единомышленников. Документ расплывчато описывает, как будет работать эта миротворческая операция, и не упоминает об участии США. Возвращение небольшой части Харьковской области, оккупированной Россией. Беспрепятственный проход реки Днепр, которая проходит вдоль линии фронта на юге Украины. Компенсация и помощь на восстановление, хотя в документе не указано, откуда именно будет браться финансирование.

Другие элементы плана

Запорожская атомная электростанция - крупнейший подобный объект в Европе - будет считаться территорией Украины, но эксплуатироваться США, а электроэнергия будет поставляться как в Украину, так и в Россию. В документе говорится об американо-украинском соглашении по полезным ископаемым, которое, как заявил Трамп, будет подписано в четверг.

Как объявил Белый дом во вторник, позже на этой неделе для своей четвертой встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москву поедет спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

Сегодня, в среду, в Лондоне пройдут переговоры с участием официальных лиц США, Украины, Франции, Германии и Великобритании.