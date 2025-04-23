  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Последнее предложение Трампа": Axios раскрыл подробности мирного плана для Украины и РФ

В тренде

"Последнее предложение Трампа": Axios раскрыл подробности мирного плана для Украины и РФ

Общие новости

Речь идет о комплексном соглашении

"Последнее предложение Трампа": Axios раскрыл подробности мирного плана для Украины и РФ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Соединенные Штаты ожидают в среду ответа Украины на мирные рамки, которые включают признание США Крыма частью России и неофициальное признание контроля России почти над всеми территориями, оккупированными после вторжения 2022 года.

Об этом сообщили Axios источники, которые непосредственно знакомы с предложением.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил, что Киев считает это предложение очень предвзятым по отношению к России: "Предложение очень четко говорит о том, какие ощутимые выгоды получает Россия, но лишь расплывчато и в целом говорит о том, что Украина собирается получить".

Что получает Россия по предложению Трампа:

  1. "Де-юре" признание США контроля России в Крыму.
  2. "Де-факто" признание оккупации Россией почти всей Луганской области и оккупированных частей Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.
  3. Обещание, что Украина не станет членом НАТО. В тексте отмечается, что Украина может стать частью Европейского Союза.
  4. Отмена санкций, введенных с 2014 года.
  5. Расширение экономического сотрудничества с США, в частности в энергетическом и промышленном секторах.

Что Украина получает по предложению Трампа:

  1. "Надежная гарантия безопасности" с участием специальной группы европейских стран и потенциально также неевропейских стран-единомышленников. Документ расплывчато описывает, как будет работать эта миротворческая операция, и не упоминает об участии США.
  2. Возвращение небольшой части Харьковской области, оккупированной Россией.
  3. Беспрепятственный проход реки Днепр, которая проходит вдоль линии фронта на юге Украины.
  4. Компенсация и помощь на восстановление, хотя в документе не указано, откуда именно будет браться финансирование.

Другие элементы плана

  1. Запорожская атомная электростанция - крупнейший подобный объект в Европе - будет считаться территорией Украины, но эксплуатироваться США, а электроэнергия будет поставляться как в Украину, так и в Россию.
  2. В документе говорится об американо-украинском соглашении по полезным ископаемым, которое, как заявил Трамп, будет подписано в четверг.

Как объявил Белый дом во вторник, позже на этой неделе для своей четвертой встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москву поедет спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

Сегодня, в среду, в Лондоне пройдут переговоры с участием официальных лиц США, Украины, Франции, Германии и Великобритании.

По теме
yellow-arrow
1210 оккупантов и 85 артсистем. Генштаб обновил данные о вражеских потерях в войне
yellow-arrow
Минимальные победы Барселоны и Манчестер Сити, ЛНЗ уволило менеджмент, арбитры на классическое, судьба Пушича. Главные новости за 22 апреля
yellow-arrow
Источник: Григорий Суркис просил президента УЕФА заменить Днепр-1 в еврокубках на другой украинский клуб УПЛ
Украина Крым Дональд Трамп ЗАЭС переговоры Украины с рф НАТО Евросоюз война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Axios
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
andrey B
23.04.2025 в 09:10
последнее предложение от рыжего .....?послать его на три буквы.хочет выйти из переговорного процесса?да скатертью дорога.сша никудышний союзник.сдали афганистан,сдают Украину,следующие прибалтика и тайвань?трампа рано или поздно выкинут из белогл дома,но свой авторитет штаты уже не востановят никогда
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
andrey B
23.04.2025 в 09:10
последнее предложение от рыжего .....?послать его на три буквы.хочет выйти из переговорного процесса?да скатертью дорога.сша никудышний союзник.сдали афганистан,сдают Украину,следующие прибалтика и тайвань?трампа рано или поздно выкинут из белогл дома,но свой авторитет штаты уже не востановят никогда
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости