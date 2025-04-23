Враг запустил за ночь более 130 БПЛА - пострадали шесть областей
Массированный налет
Getty Images / Global Images Ukraine
В ночь на 23 апреля Россия атаковала 134 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов.
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
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Подтверждено сбитие 67 шахедов и дронов других типов на востоке, севере, юге и в центре страны. 47 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).
Вследствие вражеской атаки пострадали Харьковщина, Полтавщина, Донецкая область, Одесская область, Днепропетровщина и Запорожье.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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