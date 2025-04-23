Переговоры об Украине в Лондоне состоятся без глав МИД - Sky News
Процесс затягивается
Getty Images / Global Images Ukraine
Запланированы в Лондоне переговоры министров иностранных дел Великобритании, США, Франции, Германии и Украины. Встреча состоится между дипломатами низшего ранга.
"Первые дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили план встречи в Лондоне в среду (23 апреля) для переговоров на высоком уровне о том, как прекратить войну", - сообщает Sky News.
В то же время, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига должен быть в Лондоне и проведет двустороннюю встречу со своим британским коллегой Дэвидом Ламми.
Отмечается, уровень переговоров в столице Англии "снижен" до встречи должностных лиц, поскольку Украина отвергает план США признать Крым российским.
Ранее, по данным CNN, государственный секретарь США Марко Рубио отказался лететь на переговоры после того, как президент Украины Владимир Зеленский вышеуказанный пункт.
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