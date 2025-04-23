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"Российский террор не прекращается". Динамо отреагировало на удар по Марганцу

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Вражеская атака унесла 9 жизней

"Российский террор не прекращается". Динамо отреагировало на удар по Марганцу

Фото: ДСНС України

Новина українською

Утром, 23 апреля российская армия ударила дроном-камикадзе по городу Марганец на Днепропетровщине. Вражеский FPV-дрон попал в автобус с работниками одного из предприятий города, в результате чего погибли 9 человек, еще 30 - получили ранения.

Киевское "Динамо" выступило с заявлением после сегодняшнего обстрела войсками РФ.

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"23 апреля произошло очередное бесчеловечное преступление российского агрессора в Украине. На этот раз удар пришелся на город Марганец Никопольского района Днепропетровской области.

Рано утром вражеский беспилотник ударил в автобус, в котором на рабочую смену ехали работники гражданского предприятия. По состоянию на девять утра известно о 9 погибших и 30 пострадавших.

Российский террор не прекращается, каждый день гибнут невинные люди. Это не может стать рутиной, к этому невозможно привыкнуть, это должно прекратиться.

Футбольный клуб "Динамо" призывает мировое сообщество активизироваться и усилить давление, чтобы заставить российскую федерацию прекратить войну.

Наши искренние соболезнования близким погибших в Марганце и во всех других городах Украины, где каждый день россияне убивают наших соотечественников. Слава Украине!", - говорится в заявлении "Динамо".

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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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