Главе комитета арбитров УАФ предложили продлить контракт - СМИ
Екатерина Монзуль может сохранить свою должность
Фото Павла Кубанова - УАФ
25 апреля в Киеве пройдет очередной Конгресс УАФ, в повестке которого будут и кадровые вопросы.
Как пишет Sport.ua, с высокой долей вероятности еще на один год будет продлен контракт с Катериной Монзуль, возглавляющей Комитет арбитров УАФ. Это произойдет, несмотря на то, что в текущем сезоне судейский корпус, обслуживающий официальные матчи отечественных команд, часто критикуют за допущенные ошибки. Стоит добавить, что все большему числу украинских рефери доверяют ответственные поединки на международной арене.
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Кроме того, на 24 апреля запланировано проведение Исполкома УАФ, членом которого является Екатерина Монзуль, а на следующий день в Доме футбола состоится Конгресс, на котором будет заслушан отчет президента этой организации Андрея Шевченко о проделанной работе, отчеты Аудиторского органа УАФ и финансовый годовой отчет.
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