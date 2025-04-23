Дроны атаковали завод по производству шахедов в Татарстане

Днем, 23 апреля, неизвестные беспилотники атаковали город Елабуга в Татарстане. Росавиация временно ограничила работу аэропортов Казани и Нижнекамска.

Несколько телеграмм-пабликов сообщили о попадании на территории предприятия. Отмечается, что Елабуга находится от Украины на расстоянии в более чем 1700 км.

Это событие также прокомментировал и лейтенант Андрей Коваленко, руководитель ЦПД СНБО:

"Алабуга в Татарстане, где россияне производят шахеды/герани и различные обманки, где они нарастили производство, несколько громко, и несколько местами удачно. Более 6000 шахедов/гераней произвели в Алабуге в 2024 году, и тысячи дронов приманок. В этом году была поставлена задача россиянами производить в Алабуге от 8 000 до 10 000 шахедов/гераней в год и от 15000 дронов-обманок".

Минобороны РФ заявило об "уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата" над территорией Татарстана.



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