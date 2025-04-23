"Прекращение убийств является задачей номер один". Зеленский сделал заявление о мирных переговорах

Украина не исключает ни одного из форматов, которые могут способствовать прекращению огня и достижению настоящего мира. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Мы в Украине настаиваем на немедленном, полном и безусловном прекращении огня. Именно таким было и абсолютно правильное предложение Соединенных Штатов 11 марта этого года. Это абсолютно возможно. Но возможно тогда, когда на это идет Россия и прекращает убийства. На Пасху мы достигли снижения интенсивности боевых действий и отсутствия воздушных тревог. Украина предлагала продлить это состояние тишины минимум на 30 суток и сделать прекращение огня полным. Также мы готовы к немедленному прекращению огня как минимум по гражданским объектам и уже заявляли об этом. Это должен быть общий первый приоритет со всеми партнерами - сохранение жизней.

Была встреча с партнерами в Париже. Продолжаем сегодня в Лондоне - украинская делегация уже начала встречи. Украина неоднократно говорила, что не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня и в дальнейшем к настоящему миру. Прекращение убийств - это задача номер один. Благодарен всем, кто сосредоточен именно на этом и помогает двигаться к завершению войны", - написал он в Telegram.