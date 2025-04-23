Зеленский - об атаке на Марганец: Сознательное военное преступление
Жертв становится все больше
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на утреннюю дроновую атаку на город Марганец в Днепропетровской области.
"Чрезвычайно жестокий удар и абсолютно сознательное военное преступление. Россияне ударили в городе Марганец по автобусу, который перевозил рабочих и работниц горнообогатительного комбината. Обычный автобус. Это очевидно гражданский объект, гражданская цель. Более 40 раненых, большинство - женщины, есть очень тяжелые ранения. К сожалению, 9 человек погибли. Мои соболезнования родным и близким.
Такие российские удары по гражданским FPV-дронами, к сожалению, не являются редкостью. Больше всего от такого террора страдают гражданские в Херсоне и области, в Купянске, в Покровске, в громадах Днепровщины: Никополь и Марганец. Фактически ежедневно есть такие удары. Россияне еще и хвастаются ими, публикуя в интернете видео попаданий по гражданским. Весь мир должен воспринимать это трезво: если такую форму террора применяют россияне, то другие террористы тоже могут перенять ее. Это одна из причин, почему продолжение российской агрессии является глобально опасным. Война со временем меняется, и чем дольше длится, тем больше, к сожалению, могут быть модернизированные формы убийств и издевательств над людьми", - говорится в заявлении главы государства.
Также в ночь на 23 апреля российские войска массированно атаковали беспилотниками Харьков и Полтавскую громаду.
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