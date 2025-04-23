Стефанчук: Не думаю, что парламент будет "играться" с призывным возрастом
Председатель Верховной Рады заявил, что парламент не будет снижать призывной возраст
iportal.rada.gov.ua
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент вряд ли будет рассматривать инициативу по снижению мобилизационного возраста.
Об этом говорится в интервью Руслана Стефанчука Громадському радио.
"Украинский парламент уже снизил в свое время возраст с 27 до 25 лет. Кроме того, есть специальные программы, которые на добровольных началах забирают тех, кто хочет с 18 до 24 лет пойти на службу в Вооруженные Силы. Я не думаю, что парламент будет каким-то образом "играться" с призывным возрастом. ... Думаю, что парламент не будет возвращаться к вопросу о снижении мобилизационного возраста", - сказал Стефанчук.
Стефанчук также отметил важность сохранения молодого поколения до 18 лет, которое ежедневно видит "прилеты" и которому придется восстанавливать Украину в будущем.
Напомним, что 12 января 2025 года будущий советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности, конгрессмен Майк Волц считает, что Украина должна снизить мобилизационный возраст, чтобы привлечь сотни тысяч новых военных и стабилизировать линию фронта.
14 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первоочередной для украинской армии является вопрос не людей, а вооружения и техники.
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