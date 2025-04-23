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Стефанчук: Не думаю, что парламент будет "играться" с призывным возрастом

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Председатель Верховной Рады заявил, что парламент не будет снижать призывной возраст

Стефанчук: Не думаю, что парламент будет "играться" с призывным возрастом

iportal.rada.gov.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент вряд ли будет рассматривать инициативу по снижению мобилизационного возраста.

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Об этом говорится в интервью Руслана Стефанчука Громадському радио.

"Украинский парламент уже снизил в свое время возраст с 27 до 25 лет. Кроме того, есть специальные программы, которые на добровольных началах забирают тех, кто хочет с 18 до 24 лет пойти на службу в Вооруженные Силы. Я не думаю, что парламент будет каким-то образом "играться" с призывным возрастом. ... Думаю, что парламент не будет возвращаться к вопросу о снижении мобилизационного возраста", - сказал Стефанчук.

Стефанчук также отметил важность сохранения молодого поколения до 18 лет, которое ежедневно видит "прилеты" и которому придется восстанавливать Украину в будущем.

Напомним, что 12 января 2025 года будущий советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности, конгрессмен Майк Волц считает, что Украина должна снизить мобилизационный возраст, чтобы привлечь сотни тысяч новых военных и стабилизировать линию фронта.

14 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первоочередной для украинской армии является вопрос не людей, а вооружения и техники.

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Комментарии
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Баpceлиниуc
23.04.2025 в 16:51
Призывной возраст должен быть от 20 до 55. 55+ в Украине это одни калеки.
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0
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Комментарии 4
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Баpceлиниуc
23.04.2025 в 16:51
Призывной возраст должен быть от 20 до 55. 55+ в Украине это одни калеки.
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0
1
fanatSD (донецк)
23.04.2025 в 17:00
пойди подмойся гнида
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0
0
avatar
Баpceлиниуc
23.04.2025 в 16:48
А воевать кем будете, старичками 55+? Война дело молодых.
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0
2
fanatSD (донецк)
23.04.2025 в 17:00
уже обосрался петух поношенный
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0
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