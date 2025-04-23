Кварцяный, Гатауллин, Лужный и другие. УАФ проведет матч между делегатами Конгресса Ассоциации
На Конгрессе будет и культмассовая программа
25 апреля в Киеве состоится очередной Конгресс Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Как сообщает Sport.ua, также в рамках Конгресса запланировано и такое событие, как футбольный матч между сборными, укомплектованными делегатами избранными областными ассоциациями, который состоится 24 апреля на НТК имени Виктора Банникова
Одну из них будет возглавлять легендарный тренер "Волыни", председатель Волынской ассоциации футбола Виталий Кварцяный. Другую – Игорь Гатауллин – известный функционер, председатель Винницкой ассоциации футбола.
По имеющейся информации, среди участников противостояния будут авторитетные в прошлом футболисты, в частности не исключено появление на поле экс-игрока национальной сборной Украины Олега Лужного – делегата от Львовской ассоциации футбола.
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