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Стефанчук: ВР с президентом и правительством удержала экономическую ситуацию в Украине

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"И это тоже работа, она не видна" (с)

Стефанчук: ВР с президентом и правительством удержала экономическую ситуацию в Украине

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что благодаря работе парламента удалось удержать финансовую и экономическую ситуацию в Украине.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Нам удалось, конечно вместе с президентом и правительством, удержать экономическую, финансовую и банковскую ситуацию в стране. Я не знаю таких стран, в которых на четвертом году войны, зайдя в любой супермаркет, вы могли увидеть такое количество предложений, которые есть в Украине.

И это тоже работа, она не видна, о ней не выгодно говорить, чем говорить об одном негодяе, который сделал те или иные вещи. Но это ежедневная, победоносная и постоянная работа, которую выполняет украинский парламент", - сказал Стефанчук.

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