Хорошо ли вы знаете стоимость украинских футболистов? Квиз от UA-Футбол
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько вы хорошо разбираетесь в стоимости отечественных футболистов.
Будет дано два игрока, а вам нужно выбрать более дорогого из них.
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Стоимость футболистов взята с ресурса transfermarkt по состоянию на 23 апреля 2025 года.
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