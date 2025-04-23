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Хорошо ли вы знаете стоимость украинских футболистов? Квиз от UA-Футбол

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Хорошо ли вы знаете стоимость украинских футболистов? Квиз от UA-Футбол

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько вы хорошо разбираетесь в стоимости отечественных футболистов.

Будет дано два игрока, а вам нужно выбрать более дорогого из них.

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Стоимость футболистов взята с ресурса transfermarkt по состоянию на 23 апреля 2025 года.

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