Хорошо ли вы знаете стоимость украинских футболистов? Квиз от UA-Футбол

Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько вы хорошо разбираетесь в стоимости отечественных футболистов.

Будет дано два игрока, а вам нужно выбрать более дорогого из них.

Стоимость футболистов взята с ресурса transfermarkt по состоянию на 23 апреля 2025 года.