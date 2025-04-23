Белый дом: Зеленский движется в неправильном направлении на переговорах, Трамп разочарован

Президент Украины Владимир Зеленский движется в неправильном направлении в деле мирных переговоров.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Суспільне.

"Президент (США Дональд Трамп. - ред.) разочарован. Его терпение заканчивается. Он хочет видеть мир. Он хочет, чтобы убийства прекратились", - сказала Левитт журналистам в Белом доме.

Она добавила, что нужно, чтобы Россия и Украина были готовы к завершению войны.

"И, к сожалению, президент Зеленский, кажется, движется в неправильном направлении", - добавила Левитт.

Представитель Белого дома добавила, что США раздражены тем, что Зеленский пытается вести переговоры методами мегафонной дипломатии.

Левитт также подчеркнула, что Трамп не просил Украину признавать Крым частью РФ.

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"Как справедливо отметил президент Трамп, именно президент Обама в 2014 году разрешил России захватить Крым. Президент не просит Украину признать Крым. Никто этого от них не просил. Он просит, чтобы стороны сели за стол переговоров, признавая, что эта война слишком долго была жестокой. Для заключения хорошего соглашения обе стороны должны пойти немного недовольными", – отметила пресс-секретарь Белого дома.

Левитт также упрекнула Зеленского в том, что он "старается вести эти мирные переговоры через прессу". По ее словам, это "неприемлемо для президента", а переговорный процесс должен происходить за закрытыми дверями.

"Команда президента по национальной безопасности, его советники, вложили значительное время, энергию и усилия, чтобы покончить с этой войной. Американские налогоплательщики профинансировали миллиарды долларов на эти усилия. И хватит. Президент разочарован. Его терпение заканчивается", - отметила Левитт.

Напоминаем, Трамп раскритиковал заявление Зеленского относительно Крыма и отметил, что сейчас ситуация для Украины является "ужасной".