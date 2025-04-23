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Футбольный блогер потроллил удар Мудрика - Михаил отреагировал в комментариях. ВИДЕО

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Футбольный блогер потроллил удар Мудрика - Михаил отреагировал в комментариях. ВИДЕО

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Футбольный блогер потроллил удар Мудрика.

Блогер Instagram решил повторить технику украинского вингера и объяснил как футболист выполняет удар.

"Первое правило удара Михаила Мудрика - подходим к мячу. Второе - бьем со всей силы. И третье - корпус максимально назад. И вот, что у нас получается", - сказал блогер.

Он пробил мяч, который пролетел над воротами и поставил, что это правильно. Михаил Мудрик отреагировал GIF-изображением.

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Напомним, что Михаил Мудрик сейчас отстранен от футбола из-за положительной допинг пробы.

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Михаил Мудрик
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Источник:
https://www.instagram.com/reel/DILLuQHo6EZ/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==
Опубликовал: Владислав Прийменко
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