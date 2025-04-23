Футбольный блогер потроллил удар Мудрика - Михаил отреагировал в комментариях. ВИДЕО
Его помнят
скриншот
Футбольный блогер потроллил удар Мудрика.
Блогер Instagram решил повторить технику украинского вингера и объяснил как футболист выполняет удар.
"Первое правило удара Михаила Мудрика - подходим к мячу. Второе - бьем со всей силы. И третье - корпус максимально назад. И вот, что у нас получается", - сказал блогер.
Он пробил мяч, который пролетел над воротами и поставил, что это правильно. Михаил Мудрик отреагировал GIF-изображением.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Михаил Мудрик сейчас отстранен от футбола из-за положительной допинг пробы.
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Кремль: Для "немедленного завершения войны" Украина должна вывести свои войска из 4 областей
- Выход Динамо в финал Кубка Украины потянул за собой гарантирование еврокубков для другого участника УПЛ
- Стефанчук: Не думаю, что парламент будет "играться" с призывным возрастом
- За первые шесть часов "перемирия" Россия провела 19 штурмовых действий – Зеленский
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000