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Россия потеряла в войне более 945 тысяч - Генштаб

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Россия потеряла в войне более 945 тысяч - Генштаб

Генштаб ЗСУ

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За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1060 оккупантов, 3 танка, 5 бронемашин и 49 артсистем.

Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага по состоянию на утро 24 апреля ориентировочно составили:

  • личного состава - около 945330 (+1060) человек,
  • танков - 10694 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 22312 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 26823 (+49) ед,
  • РСЗО - 1369 (+1) ед,
  • средства ПВО -1141 (+0) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 33660 (+134),
  • крылатые ракеты - 3148 (+0),
  • корабли/катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 45755 (+134) ед,
  • специальная техника - 3860 (+0).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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