Россия потеряла в войне более 945 тысяч - Генштаб
Обновленная статистика
Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1060 оккупантов, 3 танка, 5 бронемашин и 49 артсистем.
Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага по состоянию на утро 24 апреля ориентировочно составили:
- личного состава - около 945330 (+1060) человек,
- танков - 10694 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 22312 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 26823 (+49) ед,
- РСЗО - 1369 (+1) ед,
- средства ПВО -1141 (+0) ед,
- самолетов - 370 (+0) ед,
- вертолетов - 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 33660 (+134),
- крылатые ракеты - 3148 (+0),
- корабли/катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 45755 (+134) ед,
- специальная техника - 3860 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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