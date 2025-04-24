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Зеленский оригинальным образом отреагировал на критику Трампа

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Зеленский оригинальным образом отреагировал на критику Трампа

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил о Крымской декларации первой администрации американского лидера Дональда Трампа.

"Сегодня было много эмоций. Но хорошо, что пять стран встретились, чтобы приблизить мир. Украина, США, Великобритания, Франция и Германия. Стороны выразили свои взгляды и с уважением восприняли позиции друг друга. Важно, что каждая сторона не просто присутствовала, но и работала содержательно. Американская сторона поделилась своим видением. Украина и другие европейцы представили свои наработки. И мы надеемся, что именно такая совместная работа приведет к длительному миру. Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в частности США, будут действовать согласно своим сильными решениями", - говорится в заявлении главы государства в Telegram.

К своему посту Зеленский прикрепил скриншот Крымской декларации - заявления государственного секретаря первой администрации Трампа Майка Помпео 2018 года, которое подтверждало непризнание российской аннексии Крыма.

Ранее Трамп раскритиковал Зеленского и заявил, что президент Украины "может получить мир или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну".

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Украина США Крым Дональд Трамп Владимир Зеленский война с россией
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Источник:
Володимир Зеленський
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
24.04.2025 в 09:56
как можно отдать Запорожье и Херсон за что гибли украинцы
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0
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Комментарии 4
alex.belogubko (одесса)
24.04.2025 в 09:56
как можно отдать Запорожье и Херсон за что гибли украинцы
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
24.04.2025 в 09:20
Зеля красава. Макнул рыжего в его же дерьмо
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1
0
avatar
Spokoynо (Київ)
24.04.2025 в 09:17
Наш слон! Трамп - йди за російським кораблем!!!
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0
1
Caballero (DC)
24.04.2025 в 08:53
Молодець!
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1
0

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