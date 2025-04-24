Зеленский оригинальным образом отреагировал на критику Трампа
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский напомнил о Крымской декларации первой администрации американского лидера Дональда Трампа.
"Сегодня было много эмоций. Но хорошо, что пять стран встретились, чтобы приблизить мир. Украина, США, Великобритания, Франция и Германия. Стороны выразили свои взгляды и с уважением восприняли позиции друг друга. Важно, что каждая сторона не просто присутствовала, но и работала содержательно. Американская сторона поделилась своим видением. Украина и другие европейцы представили свои наработки. И мы надеемся, что именно такая совместная работа приведет к длительному миру. Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в частности США, будут действовать согласно своим сильными решениями", - говорится в заявлении главы государства в Telegram.
К своему посту Зеленский прикрепил скриншот Крымской декларации - заявления государственного секретаря первой администрации Трампа Майка Помпео 2018 года, которое подтверждало непризнание российской аннексии Крыма.
Ранее Трамп раскритиковал Зеленского и
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