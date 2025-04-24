Трамп: Мы имеем соглашение с Россией, теперь нужно согласие Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы готова к заключению мирного соглашения, и теперь дело за президентом Украины Владимиром Зеленским.

"По моему мнению, Россия готова. Многие говорили, что Россия готова пойти на все. Но я думаю, что мы имеем соглашение с Россией. Нам нужно достичь соглашения с Зеленским. И я надеюсь, что Зеленский... Я думал, что с ним будет легче договариваться, но пока это было сложнее. Но ничего, все в порядке. И я думаю, что мы имеем соглашение с обеими сторонами. Я надеюсь, что они его примут. Мы тратим много денег. Но здесь речь идет о человечности.

Мы тратим сотни миллиардов долларов из-за Байдена. Байден никогда не должен был допустить этой войны. Мы тратим сотни миллиардов, возможно, 350 млрд долларов, которые мы дали Украине, и мы могли бы использовать эти деньги прямо здесь", - сказал Трамп, общаясь с журналистами в Овальном кабинете.