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Трамп: Мы имеем соглашение с Россией, теперь нужно согласие Зеленского

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"Но ничего, все в порядке" (с)

Трамп: Мы имеем соглашение с Россией, теперь нужно согласие Зеленского

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы готова к заключению мирного соглашения, и теперь дело за президентом Украины Владимиром Зеленским.

"По моему мнению, Россия готова. Многие говорили, что Россия готова пойти на все. Но я думаю, что мы имеем соглашение с Россией. Нам нужно достичь соглашения с Зеленским. И я надеюсь, что Зеленский... Я думал, что с ним будет легче договариваться, но пока это было сложнее. Но ничего, все в порядке. И я думаю, что мы имеем соглашение с обеими сторонами. Я надеюсь, что они его примут. Мы тратим много денег. Но здесь речь идет о человечности.

Мы тратим сотни миллиардов долларов из-за Байдена. Байден никогда не должен был допустить этой войны. Мы тратим сотни миллиардов, возможно, 350 млрд долларов, которые мы дали Украине, и мы могли бы использовать эти деньги прямо здесь", - сказал Трамп, общаясь с журналистами в Овальном кабинете.

Вчера издание Axios сообщало, что мирный план американского лидера требует признать оккупацию России и отказ Украины от НАТО. Документ представлен как "последнее предложение" Трампа.

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Украина США Дональд Трамп Владимир Зеленский война с россией
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Источник:
The White House
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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fanatSD (донецк)
24.04.2025 в 10:53
согласие на что?сдачу территорий паРАШЕ?отсосите вместе с х.@.м и целуйтесь с ним в дёсна дальше.президент сша-вонючая лапотная подстилка.спаситель плешивого ......
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Комментарии 2
fanatSD (донецк)
24.04.2025 в 10:53
согласие на что?сдачу территорий паРАШЕ?отсосите вместе с х.@.м и целуйтесь с ним в дёсна дальше.президент сша-вонючая лапотная подстилка.спаситель плешивого ......
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Aalex-696 (Немирів)
24.04.2025 в 10:36
А нічого, що війна почалась ще за першої каденції цього у й обка?
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