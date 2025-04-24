Трамп: Мы имеем соглашение с Россией, теперь нужно согласие Зеленского
"Но ничего, все в порядке" (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы готова к заключению мирного соглашения, и теперь дело за президентом Украины Владимиром Зеленским.
"По моему мнению, Россия готова. Многие говорили, что Россия готова пойти на все. Но я думаю, что мы имеем соглашение с Россией. Нам нужно достичь соглашения с Зеленским. И я надеюсь, что Зеленский... Я думал, что с ним будет легче договариваться, но пока это было сложнее. Но ничего, все в порядке. И я думаю, что мы имеем соглашение с обеими сторонами. Я надеюсь, что они его примут. Мы тратим много денег. Но здесь речь идет о человечности.
Мы тратим сотни миллиардов долларов из-за Байдена. Байден никогда не должен был допустить этой войны. Мы тратим сотни миллиардов, возможно, 350 млрд долларов, которые мы дали Украине, и мы могли бы использовать эти деньги прямо здесь", - сказал Трамп, общаясь с журналистами в Овальном кабинете.
Вчера издание Axios сообщало, что мирный план американского лидера требует признать оккупацию России и отказ Украины от НАТО. Документ представлен как "последнее предложение" Трампа.
Читайте такжеЗеленский оригинальным образом отреагировал на критику Трампа
Популярное сейчас
- Зеленский оригинальным образом отреагировал на критику Трампа
- Легендарная Серена Уильямс заговорила о проблемах со здоровьем
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой
- Украина готова к любому формату переговоров с Россией. Зеленский озвучил условие
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
Комментарии 2