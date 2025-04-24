Этой ночью враг запустил 70 ракет и 145 дронов по Украине. Результаты работы ПВО

В ночь на 24 апреля российские оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

Основное направление удара - столица Украины город Киев.

В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил ВС Украины обнаружено и осуществлено сопровождение 215 воздушных целей противника:

11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков - Брянская, Воронежская, Курская обл.- рф.);

37 крылатых ракет Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков - Саратовская обл.);

6 крылатых ракет Искандер-К (район пусков - Донецкая обл. );

12 крылатых ракет Калибр (из акватории Черного моря);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации (район пусков - Белгородская обл.);

145 ударных БпЛА Shahed/дронов-имитаторов разных типов (из районов Брянск, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.; Чауда - Крым).

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Подтверждено сбитие 112 воздушных целей:

7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

31 крылатую ракету Х-101;

6 Калибров;

4 КАР Х-59/Х-69;

64 шахеда.

Кроме того, 68 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

В отражении атаки активное участие принимала авиация, в частности пилоты истребителей F-16 и Mirage. На счету украинских пилотов десятки сбитых воздушных целей.

Вследствие вражеского удара пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.