ФК Левый Берег - об обстреле Киева: Россия продолжает убивать мирных украинцев
Враг массировано атаковал Украину
Фото: ДСНС України
В ночь на 24 апреля российские оккупанты массировано атаковали Украину. Под ударом, в частности, оказался и Киев.
Киевский клуб "Левый Берег" отреагировал на комбинированный удар России.
"Очередная ужасная ночь, которую устроила украинцам страна-агрессор.
В частности, сегодня ночью россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву - атаковала дронами, крылатыми и баллистическими ракетами.
По предварительным данным, 9 человек погибли, десятки получили ранения. Пострадали пять районов столицы, разрушены жилые дома, продолжаются поиски людей, которые вероятно остаются под завалами.
Мир должен называть вещи своими именами: россия - террорист, который не ищет мира, а продолжает убивать мирных украинцев", - говорится в публикации клуба.
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