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ФК Левый Берег - об обстреле Киева: Россия продолжает убивать мирных украинцев

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Враг массировано атаковал Украину

ФК Левый Берег - об обстреле Киева: Россия продолжает убивать мирных украинцев

Фото: ДСНС України

Новина українською

В ночь на 24 апреля российские оккупанты массировано атаковали Украину. Под ударом, в частности, оказался и Киев.

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Киевский клуб "Левый Берег" отреагировал на комбинированный удар России.

"Очередная ужасная ночь, которую устроила украинцам страна-агрессор.

В частности, сегодня ночью россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву - атаковала дронами, крылатыми и баллистическими ракетами.

По предварительным данным, 9 человек погибли, десятки получили ранения. Пострадали пять районов столицы, разрушены жилые дома, продолжаются поиски людей, которые вероятно остаются под завалами.

Мир должен называть вещи своими именами: россия - террорист, который не ищет мира, а продолжает убивать мирных украинцев", - говорится в публикации клуба.

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Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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