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"Много разрушений". Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки на Украину

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"Много разрушений". Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки на Украину

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночной массированный российский обстрел Украины.

"Сорок четыре дня, как Украина согласилась на полное прекращение огня и ударов. Это было предложение Соединенных Штатов. Сорок четыре дня, как Россия продолжает убивать людей и избегать жесткого давления и ответственности за это.

Очень важно, чтобы все в мире видели и понимали, что происходит на самом деле. Примерно 70 ракет, в том числе баллистические. Еще почти 150 ударных беспилотников.

К сожалению, много разрушений. Продолжаются спасательные операции, разбирают завалы домов. По состоянию на это время более 80 человек ранены по всей Украине. Всем оказывается помощь. К сожалению, в Киеве 9 человек погибли. Мои соболезнования родным и близким.

Был доклад военного командования. Поручил министру обороны Украины немедленно связаться с партнерами относительно наших запросов об укреплении ПВО", - сообщил глава государства.

После этой атаки Зеленский отменил часть программы визита в Южноафриканскую республику и вернется в Украину.

"Сегодня проинформирую Президента ЮАР Рамафоса, который председательствует в "Группе двадцати", о ситуации и нашей потребности в активизации глобальных дипломатических усилий. Прекращение ударов нужно немедленно и безусловно. Рассчитываем также на помощь в гуманитарных вопросах - в возвращении наших пленных и похищенных Россией украинских детей. Часть программы этого визита отменяю и после встречи с Президентом ЮАР немедленно возвращаюсь в Украину.

Министр иностранных дел Украины проведет все необходимые встречи в ЮАР, чтобы полностью проинформировать политических и общественных лидеров страны о ситуации", - добавил он.

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Украина ЮАР Владимир Зеленский ПВО война с россией ракетная атака БПЛА
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Источник:
Володимир Зеленський
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
24.04.2025 в 11:21
Пока у орді не буде "горіти земля під ногами", у тому числі в їх власних домівках, рашисти не заспокоюється! Тобто самим ППО не захиститися! Треба бомбити військові цілі в москві, а те що щось зіб'ють і впаде, "підірве трошки не те", то трошки знизить агресивність столичних орків.
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
24.04.2025 в 11:21
Пока у орді не буде "горіти земля під ногами", у тому числі в їх власних домівках, рашисти не заспокоюється! Тобто самим ППО не захиститися! Треба бомбити військові цілі в москві, а те що щось зіб'ють і впаде, "підірве трошки не те", то трошки знизить агресивність столичних орків.
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