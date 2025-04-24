"Много разрушений". Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночной массированный российский обстрел Украины.

"Сорок четыре дня, как Украина согласилась на полное прекращение огня и ударов. Это было предложение Соединенных Штатов. Сорок четыре дня, как Россия продолжает убивать людей и избегать жесткого давления и ответственности за это.

Очень важно, чтобы все в мире видели и понимали, что происходит на самом деле. Примерно 70 ракет, в том числе баллистические. Еще почти 150 ударных беспилотников.

К сожалению, много разрушений. Продолжаются спасательные операции, разбирают завалы домов. По состоянию на это время более 80 человек ранены по всей Украине. Всем оказывается помощь. К сожалению, в Киеве 9 человек погибли. Мои соболезнования родным и близким.

Был доклад военного командования. Поручил министру обороны Украины немедленно связаться с партнерами относительно наших запросов об укреплении ПВО", - сообщил глава государства.