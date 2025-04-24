"Много разрушений". Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки на Украину
Заявление украинского лидера
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночной массированный российский обстрел Украины.
"Сорок четыре дня, как Украина согласилась на полное прекращение огня и ударов. Это было предложение Соединенных Штатов. Сорок четыре дня, как Россия продолжает убивать людей и избегать жесткого давления и ответственности за это.
Очень важно, чтобы все в мире видели и понимали, что происходит на самом деле. Примерно 70 ракет, в том числе баллистические. Еще почти 150 ударных беспилотников.
К сожалению, много разрушений. Продолжаются спасательные операции, разбирают завалы домов. По состоянию на это время более 80 человек ранены по всей Украине. Всем оказывается помощь. К сожалению, в Киеве 9 человек погибли. Мои соболезнования родным и близким.
Был доклад военного командования. Поручил министру обороны Украины немедленно связаться с партнерами относительно наших запросов об укреплении ПВО", - сообщил глава государства.
После этой атаки Зеленский отменил часть программы визита в Южноафриканскую республику и вернется в Украину.
"Сегодня проинформирую Президента ЮАР Рамафоса, который председательствует в "Группе двадцати", о ситуации и нашей потребности в активизации глобальных дипломатических усилий. Прекращение ударов нужно немедленно и безусловно. Рассчитываем также на помощь в гуманитарных вопросах - в возвращении наших пленных и похищенных Россией украинских детей. Часть программы этого визита отменяю и после встречи с Президентом ЮАР немедленно возвращаюсь в Украину.
Министр иностранных дел Украины проведет все необходимые встречи в ЮАР, чтобы полностью проинформировать политических и общественных лидеров страны о ситуации", - добавил он.
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