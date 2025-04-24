"Призываем мировое сообщество оказать жесткое давление на РФ". Динамо отреагировало на ночную атаку
Россия должна ответить за свои преступления
Фото: ДСНС України
"Динамо" сделало заявление по поводу российского удара по Киеву в ночь на 24 апреля.
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"Очередное страшное, жестокое и зверское преступление российских извергов против мирного населения. Этой ночью больше всего пострадала столица Украины - Киев.
Массированная комбинированная атака продолжалась более четырех часов подряд и включала ракеты различных типов воздушного, наземного и морского базирования, в частности баллистические, "Калибры", а также ударные БпЛА типа Shahed и другие дроны-имитаторы. Всего по данным Воздушных сил было обнаружено 215 воздушных целей противника.
Пострадали Святошинский, Голосеевский, Шевченковский, Соломенский и Оболонский районы. Разрушены дома, под завалами оказались люди, горели автомобили, гаражи, админздания, крыши нежилых помещений, склад.
По состоянию на утро известно о погибших и пострадавших, спасательные работы еще продолжаются, службы разбирают завалы в двух разрушенных домах. Российские террористы не прекращают свое кровавое дело, ежедневно убивают невинных людей и детей, игнорируют инициативы по полному прекращению огня.
Футбольный клуб "Динамо" призывает мировое сообщество проявить сильную позицию и оказать жесткое давление, чтобы заставить российскую федерацию прекратить войну и понести справедливую ответственность за совершенные преступления.
Наши искренние соболезнования близким погибших в Киеве и во всех других городах Украины, пострадавших во время циничных атак российского агрессора.Слава Украине!", - говорится в сообщении.
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