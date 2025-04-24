  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Призываем мировое сообщество оказать жесткое давление на РФ". Динамо отреагировало на ночную атаку

В тренде

"Призываем мировое сообщество оказать жесткое давление на РФ". Динамо отреагировало на ночную атаку

Общие новости

Россия должна ответить за свои преступления

"Призываем мировое сообщество оказать жесткое давление на РФ". Динамо отреагировало на ночную атаку

Фото: ДСНС України

Новина українською

"Динамо" сделало заявление по поводу российского удара по Киеву в ночь на 24 апреля.

Читайте также"Много разрушений". Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки на Украину
  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Очередное страшное, жестокое и зверское преступление российских извергов против мирного населения. Этой ночью больше всего пострадала столица Украины - Киев.

Массированная комбинированная атака продолжалась более четырех часов подряд и включала ракеты различных типов воздушного, наземного и морского базирования, в частности баллистические, "Калибры", а также ударные БпЛА типа Shahed и другие дроны-имитаторы. Всего по данным Воздушных сил было обнаружено 215 воздушных целей противника.

Пострадали Святошинский, Голосеевский, Шевченковский, Соломенский и Оболонский районы. Разрушены дома, под завалами оказались люди, горели автомобили, гаражи, админздания, крыши нежилых помещений, склад.

По состоянию на утро известно о погибших и пострадавших, спасательные работы еще продолжаются, службы разбирают завалы в двух разрушенных домах. Российские террористы не прекращают свое кровавое дело, ежедневно убивают невинных людей и детей, игнорируют инициативы по полному прекращению огня.

Футбольный клуб "Динамо" призывает мировое сообщество проявить сильную позицию и оказать жесткое давление, чтобы заставить российскую федерацию прекратить войну и понести справедливую ответственность за совершенные преступления.

Наши искренние соболезнования близким погибших в Киеве и во всех других городах Украины, пострадавших во время циничных атак российского агрессора.Слава Украине!", - говорится в сообщении.

Читайте такжеФК Левый Берег - об обстреле Киева: Россия продолжает убивать мирных украинцев
По теме
yellow-arrow
Великобритания ввела 150 новых санкций против России. Известно, что попало под ограничения
yellow-arrow
"Много разрушений". Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки на Украину
yellow-arrow
ФК Левый Берег - об обстреле Киева: Россия продолжает убивать мирных украинцев
Динамо (Киев) война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Баpceлиниуc
24.04.2025 в 12:34
Никто кроме США и Китая на Россию влияния не окажет. США хриплый послал накуй, Китай тоже подъе@нул, о чём вы шепчете, киевляне? Хитрожопая Англия? Перепуганная Франция? Продажная Германия? Вы это серьёзно? Ну-ну...призывайте, призывайте...
Ответить
0
2
Вернуться к новостям
Комментарии 5
avatar
Баpceлиниуc
24.04.2025 в 12:34
Никто кроме США и Китая на Россию влияния не окажет. США хриплый послал накуй, Китай тоже подъе@нул, о чём вы шепчете, киевляне? Хитрожопая Англия? Перепуганная Франция? Продажная Германия? Вы это серьёзно? Ну-ну...призывайте, призывайте...
Ответить
0
2
fanatSD (донецк)
24.04.2025 в 12:41
даже так барсешавка.почему тогда ты тупая гниль лижешь зад трампу и ждёшь что он завершит войну?
Ответить
1
1
avatar
Баpceлиниуc
24.04.2025 в 12:54
да уже не жду, мне всё уже предельно понятно... война до последнего украинца.. тебя я вижу это радует, русский бот
 
0
0
Algrab (Костопiль)
24.04.2025 в 12:43
Яка ж ти гнида, барселошара...на пару з шарлатанцем та підтіраном...
Ответить
0
1
avatar
Баpceлиниуc
24.04.2025 в 12:49
Много текста, алграбь, много текста, не перегрейся.
 
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости