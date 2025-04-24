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Великобритания ввела 150 новых санкций против России. Известно, что попало под ограничения

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Великобритания ввела 150 новых санкций против России. Известно, что попало под ограничения

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правительство Великобритании объявило о 150 торговых санкциях против Российской Федерации. Об этом сообщает Politico.

"Сегодня мы используем наши полномочия, чтобы задушить российскую военную машину, спасти жизни украинцев и защитить британский бизнес от циничной эксплуатации со стороны России", - заявил министр санкций Великобритании Стивен Доути.

В основном этот пакет направлен на прекращение доступа инновационного программного обеспечения и технологий к оборонному и энергетическому секторам России, включая контроллеры видеоигр, которые используются для пилотирования беспилотниками в войне против Украины, а также на прекращение передачи технологий, используемых в производстве товаров высокого приоритета (электронные товары, такие как усилители и электронные схемы).

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Также он запрещает экспорт химикатов, электроники, машин и металлов, чтобы ограничить военные и промышленные возможности РФ и запрещает доступ в страну другим технологиям, включая программное обеспечение, которое позволяет искать и разрабатывать новые нефтяные и газовые скважины.

Ранее, 24 февраля, Великобритания ввела санкции самый большой пакет санкций против России с начала полномасштабного вторжения в Украину. К нему было добавлено 107 физических и юридических лиц.

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Украина санкции Великобритания война с россией
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Источник:
Politico
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Баpceлиниуc
24.04.2025 в 13:01
Ну всё, сейчас Россия рухнет на колени и взвоет о пощаде. Скоро войне конец. Слава Богу! Аллилуйя!
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Комментарии 1
avatar
Баpceлиниуc
24.04.2025 в 13:01
Ну всё, сейчас Россия рухнет на колени и взвоет о пощаде. Скоро войне конец. Слава Богу! Аллилуйя!
Ответить
0
0

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