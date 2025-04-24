Сырский: Неся критические потери на фронте, Россия действует методами террористов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на ночной ракетно-дроновой удар по Украине со стороны России.

"Оккупанты, неся критические потери на фронте и не имея никакого стратегического достижения, действуют методами террористов - наносят удары по гражданской инфраструктуре, по нашим городам, убивая женщин и детей.

Действия оккупантов в очередной раз доказывают: российская федерация не хочет мира. Вся ее деятельность - это целенаправленное убийство украинцев и уничтожение Украины.

Выражаю искренние соболезнования семьям погибших...

Каждое преступление получит ответ. Каждый, кто отдавал преступные приказы атаковать гражданское население, и каждый, кто их выполнял, - понесет справедливое наказание", - говорится в его сообщении в Telegram.