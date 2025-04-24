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Сырский: Неся критические потери на фронте, Россия действует методами террористов

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Сырский: Неся критические потери на фронте, Россия действует методами террористов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на ночной ракетно-дроновой удар по Украине со стороны России.

"Оккупанты, неся критические потери на фронте и не имея никакого стратегического достижения, действуют методами террористов - наносят удары по гражданской инфраструктуре, по нашим городам, убивая женщин и детей.

Действия оккупантов в очередной раз доказывают: российская федерация не хочет мира. Вся ее деятельность - это целенаправленное убийство украинцев и уничтожение Украины.

Выражаю искренние соболезнования семьям погибших...

Каждое преступление получит ответ. Каждый, кто отдавал преступные приказы атаковать гражданское население, и каждый, кто их выполнял, - понесет справедливое наказание", - говорится в его сообщении в Telegram.

Напомним, в ночь на 24 апреля враг запустил по Украине 215 воздушных целей. Силы обороны уничтожили 48 ракет и 64 беспилотника, еще 68 дронов-имитаторов были локально потеряны.

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Источник:
Олександр Сирський
Опубликовал: Александр Бураков
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