Сырский: Неся критические потери на фронте, Россия действует методами террористов
Getty Images/Global Images Ukraine
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на ночной ракетно-дроновой удар по Украине со стороны России.
"Оккупанты, неся критические потери на фронте и не имея никакого стратегического достижения, действуют методами террористов - наносят удары по гражданской инфраструктуре, по нашим городам, убивая женщин и детей.
Действия оккупантов в очередной раз доказывают: российская федерация не хочет мира. Вся ее деятельность - это целенаправленное убийство украинцев и уничтожение Украины.
Выражаю искренние соболезнования семьям погибших...
Каждое преступление получит ответ. Каждый, кто отдавал преступные приказы атаковать гражданское население, и каждый, кто их выполнял, - понесет справедливое наказание", - говорится в его сообщении в Telegram.
Напомним,
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