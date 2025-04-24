Зеленский - о переговорах в Лондоне: Россия рассчитывала на большой скандал
Диалог с партнерами получился конструктивный
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вчера, в день переговоров между Украиной, США и представителями Европы Россия рассчитывала на большой скандал.
"Вчера в Лондоне была встреча. И действительно присутствовали европейские страны: Украина, Великобритания, Франция, Германия, США. Вчера был разговор. Он закончился в любом случае. Он был непростой, но конструктивный.
Я уверен, что Россия рассчитывала на большой скандал вчера. И даже некоторые эмоции звучали в медиапространстве. Но это все равно эмоции. России не нравится союз вокруг Украины, потому что Украина, если она будет в одиночестве, для России является более легкой целью.
Хотя, скажу вам откровенно, за эти 3 года этой войны мы достаточно крепкие. Даже в первые дни войны, когда мы были почти-близко, мы смогли выстоять. Поверьте, сейчас мы гораздо сильнее. И все равно мы больше всех хотим окончания войны", - сказал Зеленский на совместной с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой пресс-конференции по итогам переговоров.
Напомним, 23 апреля в Лондоне была запланирована встреча представителей Украины, Великобритании, Франции и США для обсуждения шагов по достижению мира. Однако, после отмены визита госсекретарем США Марком Рубио переговоры прошли на более низком уровне - с участием советников по нацбезопасности.
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