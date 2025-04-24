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Зеленский - о переговорах в Лондоне: Россия рассчитывала на большой скандал

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Диалог с партнерами получился конструктивный

Зеленский - о переговорах в Лондоне: Россия рассчитывала на большой скандал

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вчера, в день переговоров между Украиной, США и представителями Европы Россия рассчитывала на большой скандал.

"Вчера в Лондоне была встреча. И действительно присутствовали европейские страны: Украина, Великобритания, Франция, Германия, США. Вчера был разговор. Он закончился в любом случае. Он был непростой, но конструктивный.

Я уверен, что Россия рассчитывала на большой скандал вчера. И даже некоторые эмоции звучали в медиапространстве. Но это все равно эмоции. России не нравится союз вокруг Украины, потому что Украина, если она будет в одиночестве, для России является более легкой целью.

Хотя, скажу вам откровенно, за эти 3 года этой войны мы достаточно крепкие. Даже в первые дни войны, когда мы были почти-близко, мы смогли выстоять. Поверьте, сейчас мы гораздо сильнее. И все равно мы больше всех хотим окончания войны", - сказал Зеленский на совместной с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой пресс-конференции по итогам переговоров.

Напомним, 23 апреля в Лондоне была запланирована встреча представителей Украины, Великобритании, Франции и США для обсуждения шагов по достижению мира. Однако, после отмены визита госсекретарем США Марком Рубио переговоры прошли на более низком уровне - с участием советников по нацбезопасности.

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Украина Лондон Владимир Зеленский война с россией переговоры
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Источник:
Офіс президента України
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Goodwin95 (Киев)
24.04.2025 в 16:14
Да-да, оглушительная пэрэмога
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Комментарии 7
Goodwin95 (Киев)
24.04.2025 в 16:14
Да-да, оглушительная пэрэмога
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0
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.04.2025 в 15:16
присутствовали европейские страны: Украина…………………………. США
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2
3
avatar
Баpceлиниуc
24.04.2025 в 15:52
Сириле Рамафосе пох..й.
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1
3
Algrab (Костопiль)
24.04.2025 в 15:54
Закрилися, гниди....
 
2
2
fanatSD (донецк)
24.04.2025 в 16:00
вылезли два пи.....са
sticker
 
0
2
avatar
Баpceлиниуc
24.04.2025 в 16:07
Ты зачем нашего Алграба пдрасом назвал?
 
1
0
oda1979 (Запорожье)
24.04.2025 в 16:11
Два пердуна-импотента шарлотка с барсел@хом продолжают тупеть и деградировать
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0
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