Зеленский - о переговорах в Лондоне: Россия рассчитывала на большой скандал

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вчера, в день переговоров между Украиной, США и представителями Европы Россия рассчитывала на большой скандал.

"Вчера в Лондоне была встреча. И действительно присутствовали европейские страны: Украина, Великобритания, Франция, Германия, США. Вчера был разговор. Он закончился в любом случае. Он был непростой, но конструктивный.

Я уверен, что Россия рассчитывала на большой скандал вчера. И даже некоторые эмоции звучали в медиапространстве. Но это все равно эмоции. России не нравится союз вокруг Украины, потому что Украина, если она будет в одиночестве, для России является более легкой целью.

Хотя, скажу вам откровенно, за эти 3 года этой войны мы достаточно крепкие. Даже в первые дни войны, когда мы были почти-близко, мы смогли выстоять. Поверьте, сейчас мы гораздо сильнее. И все равно мы больше всех хотим окончания войны", - сказал Зеленский на совместной с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой пресс-конференции по итогам переговоров.