Зеленский - об исчерпании терпения Трампа в переговорах: Терпение не выдержит именно у украинцев
Обозначен приоритет
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Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, которая ранее сказала, что у президента США Дональда Трампа "лопается терпение" из-за якобы нежелания Украины "заключать соглашение".
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"Сегодня главным приоритетом для нас является как закончить эту войну, не начать что-то новое, а как остановить Путина. Вот и все. Впрочем, так оно не работает.
Если Россия заявляет, что она готова к прекращению огня - надо им останавливать массовые удары по Украине. Поэтому терпение, я не знаю у кого там что-то происходит внутри, но терпение не выдержит именно у украинцев. Потому что мы под ударом, никто больше. Я никому этого не желаю, но мы под ударами российских ракет", - сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с лидером ЮАР Матамелой Сирил Рамафосой.
В ночь на 24 апреля
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