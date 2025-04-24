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Зеленский - об исчерпании терпения Трампа в переговорах: Терпение не выдержит именно у украинцев

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Зеленский - об исчерпании терпения Трампа в переговорах: Терпение не выдержит именно у украинцев

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, которая ранее сказала, что у президента США Дональда Трампа "лопается терпение" из-за якобы нежелания Украины "заключать соглашение".

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"Сегодня главным приоритетом для нас является как закончить эту войну, не начать что-то новое, а как остановить Путина. Вот и все. Впрочем, так оно не работает.

Если Россия заявляет, что она готова к прекращению огня - надо им останавливать массовые удары по Украине. Поэтому терпение, я не знаю у кого там что-то происходит внутри, но терпение не выдержит именно у украинцев. Потому что мы под ударом, никто больше. Я никому этого не желаю, но мы под ударами российских ракет", - сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с лидером ЮАР Матамелой Сирил Рамафосой.

В ночь на 24 апреля российские оккупанты осуществили массированный ракетно-дроновой удар по Украине.

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Украина США Дональд Трамп Владимир Зеленский война с россией
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Источник:
Офіс президента України
Опубликовал: Александр Бураков
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