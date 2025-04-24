Трамп: Меня не устраивают удары РФ по Киеву. Vladimir, stop!
Президент США отреагировал на сегодняшние удары РФ по Киеву
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп прокомментировал массированный ракетный обстрел Киева войсками РФ.
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Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.
"Меня не устраивают российские удары по Киеву. Не нужно, и очень плохое время. Владимир, СТОП! Каждую неделю погибает 5000 солдат. Давайте достигнем мирного соглашения", - говорится в сообщении.
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Matachorros (Chicago)
24.04.2025 в 16:58
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