Трамп: Меня не устраивают удары РФ по Киеву. Vladimir, stop!

Президент США Дональд Трамп прокомментировал массированный ракетный обстрел Киева войсками РФ.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

"Меня не устраивают российские удары по Киеву. Не нужно, и очень плохое время. Владимир, СТОП! Каждую неделю погибает 5000 солдат. Давайте достигнем мирного соглашения", - говорится в сообщении.