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Трамп: Меня не устраивают удары РФ по Киеву. Vladimir, stop!

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Обновлено

Президент США отреагировал на сегодняшние удары РФ по Киеву

Трамп: Меня не устраивают удары РФ по Киеву. Vladimir, stop!

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп прокомментировал массированный ракетный обстрел Киева войсками РФ.

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Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

"Меня не устраивают российские удары по Киеву. Не нужно, и очень плохое время. Владимир, СТОП! Каждую неделю погибает 5000 солдат. Давайте достигнем мирного соглашения", - говорится в сообщении.

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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
24.04.2025 в 16:58
Быть болелой бомжарсы, это уже автоматом диагноз идиота
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0
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Комментарии 8
Matachorros (Chicago)
24.04.2025 в 16:58
Быть болелой бомжарсы, это уже автоматом диагноз идиота
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
24.04.2025 в 16:56
Поезд стой раз-два… какое оно рыжее тупое. Как и шарлотка с барсел@хом
Ответить
0
0
andrey B
24.04.2025 в 16:30
на большее не способен рыжий идиот
Ответить
4
1
oda1979 (Запорожье)
24.04.2025 в 16:56
Прикинь, как Меланья страдает:)?
Ответить
0
0
Goodwin95 (Киев)
24.04.2025 в 16:29
Зеленский, к тебе Трамп обращается! Сделай уже что-нибудь. Договорись с этим чертом, ты же обещал!
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0
6
fanatSD (донецк)
24.04.2025 в 16:31
подстилка лапотная вонючая лижи зад своему плешивому е....у хозяину.сдохни падаль
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4
1
Goodwin95 (Киев)
24.04.2025 в 16:19
Глубоко озабочен
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1
5
aleks68
24.04.2025 в 16:49
чмо ты е...е.иди лечись валенок
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3
0

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