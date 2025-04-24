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Макрон: Нельзя ожидать согласия Зеленского на условия прекращения огня, пока РФ бомбит Киев

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Президент Франции отреагировал на российский массированный обстрел Киева

Макрон: Нельзя ожидать согласия Зеленского на условия прекращения огня, пока РФ бомбит Киев

Zelenskiy Official

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на российский массированный обстрел Киева 24 апреля и призвал США направить гнев на кремлевского диктатора.

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Об этом он сказал журналистам, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не можем ожидать, что президент Зеленский согласится на условия прекращения огня, пока его столицу бомбардируют. Гнев США должен быть направлен на одного человека - Путина", - подчеркнул Макрон.

"Единственное, что нам нужно, чтобы Путин перестал врать", - сказал он, объяснив, что российский диктатор на переговорах с США говорит, что хочет мира, но "продолжает бомбить Украину".

Макрон сказал, что если Россия отвергает прекращение огня, она должна столкнуться с последствиями.

Однако, если она согласится, "мы сможем построить справедливый и длительный мир, мир, который позволит нам достичь территориальных уступок и твердых гарантий безопасности".

Французский лидер также приветствовал усилия американской дипломатии, но отметил, что Россия является "единственным агрессором" в войне против Украины после того, как президент США Дональд Трамп набросился на Зеленского из-за его отказа отдать Крым России.

Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны. В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

По последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени.

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