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На России уничтожен истребитель Су-30СМ стоимостью 50 млн долларов. ВИДЕО

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Самолет уничтожен на аэродроме Ростов-на-Дону

На России уничтожен истребитель Су-30СМ стоимостью 50 млн долларов. ВИДЕО

википедия

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В России на территории аэродрома "Ростов-на-Дону центральный" вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель Су-30СМ. Ориентировочная стоимость уничтоженного самолета - 50 млн долларов.

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Об этом сообщает Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Очередная акция сопротивления преступному путинскому режиму в России - на территории аэродрома "Ростов-на-Дону центральный" вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель агрессора Су-30СМ с бортовым номером "35", - сообщили в ГУР.

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В разведке отметили, что ориентировочная стоимость уничтоженного вражеского самолета - 50 млн долларов.

"Масштаб сил, готовых сопротивляться Кремлю и осуществлять акты демилитаризации государства-агрессора, растет! ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", - отметили разведчики.

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