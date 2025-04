На России уничтожен истребитель Су-30СМ стоимостью 50 млн долларов. ВИДЕО

В России на территории аэродрома "Ростов-на-Дону центральный" вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель Су-30СМ. Ориентировочная стоимость уничтоженного самолета - 50 млн долларов.

Об этом сообщает Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Очередная акция сопротивления преступному путинскому режиму в России - на территории аэродрома "Ростов-на-Дону центральный" вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель агрессора Су-30СМ с бортовым номером "35", - сообщили в ГУР.

В разведке отметили, что ориентировочная стоимость уничтоженного вражеского самолета - 50 млн долларов.

"Масштаб сил, готовых сопротивляться Кремлю и осуществлять акты демилитаризации государства-агрессора, растет! ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", - отметили разведчики.

Enemy Su-30SM Fighter Jet Destroyed in russia — Resistance to Putinism Intensifies



Another act of resistance against putin’s criminal regime has occurred inside russia. A Su-30SM multirole fighter jet with the tail number “35” belonging to the aggressor state went up in flames. pic.twitter.com/E4KQ8xbVAE