На России уничтожен истребитель Су-30СМ стоимостью 50 млн долларов. ВИДЕО
Самолет уничтожен на аэродроме Ростов-на-Дону
википедия
В России на территории аэродрома "Ростов-на-Дону центральный" вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель Су-30СМ. Ориентировочная стоимость уничтоженного самолета - 50 млн долларов.
Об этом сообщает Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.
"Очередная акция сопротивления преступному путинскому режиму в России - на территории аэродрома "Ростов-на-Дону центральный" вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель агрессора Су-30СМ с бортовым номером "35", - сообщили в ГУР.
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В разведке отметили, что ориентировочная стоимость уничтоженного вражеского самолета - 50 млн долларов.
"Масштаб сил, готовых сопротивляться Кремлю и осуществлять акты демилитаризации государства-агрессора, растет! ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", - отметили разведчики.
Enemy Su-30SM Fighter Jet Destroyed in russia — Resistance to Putinism Intensifies— Defence Intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) April 24, 2025
Another act of resistance against putin’s criminal regime has occurred inside russia. A Su-30SM multirole fighter jet with the tail number “35” belonging to the aggressor state went up in flames. pic.twitter.com/E4KQ8xbVAE
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