УАФ впервые покажет заседание Конгресса на YouTube в прямом эфире

Завтра, 25 апреля, в Доме футбола (Киев) состоится XXVII очередной Конгресс Украинской ассоциации футбола.

Впервые в истории прямую трансляцию события для всех желающих будет вести YouTube-канал УАФ (начало – в 12:00).

Повестка дня XXVII Конгресса УАФ:

1. Об отчете президента, исполнительного комитета и администрации УАФ.

2. Об отчете аудиторского органа УАФ и годовом финансовом отчете УАФ.

3. Об операционном аудите финансовых расходов группы компаний УАФ в период 2015-2023 годов.

4. Об избрании аудиторского органа УАФ.

5. О кадровых вопросах.

6. Об избрании председателей, заместителей председателей и членов органов осуществления футбольного правосудия УАФ.

Для журналистов будет организована специальная медиазона, где можно будет просматривать прямую трансляцию конгресса.