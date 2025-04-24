УАФ впервые покажет заседание Конгресса на YouTube в прямом эфире
Конгресс пройдет уже в пятницу
uaf.ua
Завтра, 25 апреля, в Доме футбола (Киев) состоится XXVII очередной Конгресс Украинской ассоциации футбола.
Впервые в истории прямую трансляцию события для всех желающих будет вести YouTube-канал УАФ (начало – в 12:00).
Повестка дня XXVII Конгресса УАФ:
1. Об отчете президента, исполнительного комитета и администрации УАФ.
2. Об отчете аудиторского органа УАФ и годовом финансовом отчете УАФ.
3. Об операционном аудите финансовых расходов группы компаний УАФ в период 2015-2023 годов.
4. Об избрании аудиторского органа УАФ.
5. О кадровых вопросах.
6. Об избрании председателей, заместителей председателей и членов органов осуществления футбольного правосудия УАФ.
Для журналистов будет организована специальная медиазона, где можно будет просматривать прямую трансляцию конгресса.
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