Трамп: Верю, что Путин прислушается ко мне и прекратит удары по Украине

Президент США Дональд Трамп верит, что российский диктатор Владимир Путин прислушается к его предыдущим заявлениям о прекращении ударов по Украине.

Об этом он сказал журналистам перед встречей с премьером Норвегии Йонасом Гар Стере.

Журналист спросил, прислушается ли Путин к призыву Трампа прекратить атаки на Украину.

"Я верю, что Путин прислушается ко мне и остановит удары по Украине", - ответил президент США.

Трамп подчеркнул, что Украина и РФ должны сесть за стол переговоров.

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"У меня есть свой собственный дедлайн по соглашению с Россией и Украиной. Я верю, что обе стороны хотят мира. Между ними много ненависти, много сильной неприязни, много недоверия. Но я думаю, что мы это сделаем, я надеюсь, что мы это сделаем ради многих гибнущих молодых людей", - говорит он.

Трамп добавил, что в полномасштабной войне России против Украины еженедельно погибают "5000 молодых людей", которых нужно спасти, и ему "не нравится, что это занимает много времени".

Напомним, что в ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельнитчина.