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Шевченко против Лужного. Известно, кто будет играть в товарищеском матче Конгресса УАФ

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Матч должен состояться в Киеве сегодня

Шевченко против Лужного. Известно, кто будет играть в товарищеском матче Конгресса УАФ

Фото - Getty Images

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Как уже сообщалось ранее, сегодня, 24 апреля, в Киеве перед Конгрессом УАФ должен состояться товарищеский матч между сборными, укомплектованными делегатами избранными областными ассоциациями.

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Стали известны некоторые подробности поединка.

По информации Sport.ua, среди участников поединка будет немало известных в прошлом футболистов.

Капитаном сборной, которую будет возглавлять легендарный тренер Виталий Кварцяный, будет экс-игрок национальной сборной Украины Олег Лужный, а в рядах их соперников будут президент УАФ Андрей Шевченко и бывший игрок национальной сборной Украины Владислав Ващук. Также не исключено, что сыграет еще один защитник главной команды страны – Александр Головко.

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Андрей Шевченко Олег Лужный Виталий Кварцяный Владислав Ващук Александр Головко УАФ
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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