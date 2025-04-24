Шевченко против Лужного. Известно, кто будет играть в товарищеском матче Конгресса УАФ

Как уже сообщалось ранее, сегодня, 24 апреля, в Киеве перед Конгрессом УАФ должен состояться товарищеский матч между сборными, укомплектованными делегатами избранными областными ассоциациями.

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Стали известны некоторые подробности поединка.

По информации Sport.ua, среди участников поединка будет немало известных в прошлом футболистов.

Капитаном сборной, которую будет возглавлять легендарный тренер Виталий Кварцяный, будет экс-игрок национальной сборной Украины Олег Лужный, а в рядах их соперников будут президент УАФ Андрей Шевченко и бывший игрок национальной сборной Украины Владислав Ващук. Также не исключено, что сыграет еще один защитник главной команды страны – Александр Головко.