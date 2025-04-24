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Трамп: То, что Россия не захватила всю Украину, является "большой уступкой"

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Очередные заявления президента США

Трамп: То, что Россия не захватила всю Украину, является "большой уступкой"

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский президент Дональд Трамп считает, что прекращение войны и отказ от захвата всей территории Украины - это "большая уступка" от России.

Читайте такжеТрамп: Верю, что Путин прислушается ко мне и прекратит удары по Украине

Об этом он заявил журналистам в Белом доме на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, информирует The Guardian.

Он ответил на вопрос журналиста, до сих пор ли он согласен с тем, что Украина должна отдать часть территории для достижения мира.

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"Ну, это зависит от того, какая территория. Мы сделаем все, что в наших силах, но они потеряли много территории. Если говорить о Крыме, он был передан РФ при президенте Бараке Хусейне Обаме. Это не имеет никакого отношения ко мне. Они сами отдали его. Не было ни стрельбы, ни боев, ничего не было. Теперь они говорят: "Ну, а вы поможете его вернуть?" Думаю, что вернуть Крым им будет очень трудно", - утверждает Трамп.

По его словам, "уступка России в том, что она останавливает войну и не захватывает всю Украину".

Также Трамп ответил на вопрос о российских ударах этой ночью по Украине: "Мне не понравился вчерашний вечер, я был недоволен им. Мы говорили о мире, а тут были выпущены ракеты. И я был недоволен этим".

"Вопрос о выходе США из переговоров в случае отсутствия прогресса нужно ставить через две недели", - добавил республиканец.

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Трамп: Верю, что Путин прислушается ко мне и прекратит удары по Украине
Дональд Трамп война с россией
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Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
24.04.2025 в 22:20
Не понимаю... почему тупое руководство Украины не выдвинает фашистской расее встречные требования??? Такие же нереальные, какие фашисты кремля устами трампона, выдвигают Украине. Например: расея сокращает свою армию до 200 тысяч! расея отказывается от своего ядреного оружия и передает под контроль ЕС.Жизнь каждого украинца - бесценна... Но... Почему бы не выдвинуть фашистам кремля требование - что за каждого убитого украинца расея выплатит семьям и родственникам убитых по 25 миллионов долларов за каждого...А когда со стороны трампона и его хозяина из кремля услышим вонь, тогда скажем так: Ладно, делаем уступку. Будете платить за убитых украинцев по 22 миллиона доллара за каждого!
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Комментарии 3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
24.04.2025 в 22:20
Не понимаю... почему тупое руководство Украины не выдвинает фашистской расее встречные требования??? Такие же нереальные, какие фашисты кремля устами трампона, выдвигают Украине. Например: расея сокращает свою армию до 200 тысяч! расея отказывается от своего ядреного оружия и передает под контроль ЕС.Жизнь каждого украинца - бесценна... Но... Почему бы не выдвинуть фашистам кремля требование - что за каждого убитого украинца расея выплатит семьям и родственникам убитых по 25 миллионов долларов за каждого...А когда со стороны трампона и его хозяина из кремля услышим вонь, тогда скажем так: Ладно, делаем уступку. Будете платить за убитых украинцев по 22 миллиона доллара за каждого!
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aleks68
24.04.2025 в 22:11
и этот долб.....б стал президентом?тупая шавка на поводке у x.@.а.отрабатывает должок перед хозяином ......
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Matachorros (Chicago)
24.04.2025 в 22:09
Рыжее чучело , тупо рашисткая шлюха, повторяет их нарративы буква в букву
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