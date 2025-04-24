"Это средний палец мирным усилием", - Владимир Кличко упрекнул Трампа после массированного удара РФ по Украине

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко отреагировал на ночные ракетные атаки России в ночь на 24 апреля.

"Чем больше Трамп говорит о мире, тем больше путинская Россия бомбит Украину. Кровавые атаки на Киев и Харьков прошлой ночью – это средний палец мирным усилиям, Путин разрушает стол переговоров. Международное сообщество должно значительно усилить давление", – сказал Кличко.