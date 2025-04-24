"Это средний палец мирным усилием", - Владимир Кличко упрекнул Трампа после массированного удара РФ по Украине
"Чем больше Трамп говорит о мире, тем больше путинская Россия бомбит Украину" (с)
instagram.com/klitschko
Легендарный украинский боксер Владимир Кличко отреагировал на ночные ракетные атаки России в ночь на 24 апреля.
"Чем больше Трамп говорит о мире, тем больше путинская Россия бомбит Украину. Кровавые атаки на Киев и Харьков прошлой ночью – это средний палец мирным усилиям, Путин разрушает стол переговоров. Международное сообщество должно значительно усилить давление", – сказал Кличко.
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