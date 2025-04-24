Коваленко забил свой первый гол за Эмполи в этом сезоне. ВИДЕО
Вовремя сыграл на добивании
Getty Images/Global Images Ukraine
24 апреля состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Италии, в котором "Болонья" принимает "Эмполи". В первом матче "Болонья" разгромила соперника со счётом 3:0.
В стартовом составе "Эмполи" вышел украинский хавбек Виктор Коваленко и забил свой первый гол в этом сезоне.
"Болонья" открыла счет на 7-й минуте, но на 33-й украинец забил ответный гол, вовремя сыграв на добивании. 1:1 к перерыву.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Коваленко присоединился к "Эмполи" зимой этого года и с того момента сыграл за команду 6 матчей (без учета сегодняшнего) без результативных действий.
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ferzz (Gluhiv)
24.04.2025 в 23:20
Ответить
1
0
Популярное сейчас
- Зеленский - о переговорах в Лондоне: Россия рассчитывала на большой скандал
- Сырский: Неся критические потери на фронте, Россия действует методами террористов
- "Много разрушений". Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки на Украину
- Кремль выдвинул условие для переговоров с Украиной
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000
Комментарии 1