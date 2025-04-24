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Коваленко забил свой первый гол за Эмполи в этом сезоне. ВИДЕО

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Вовремя сыграл на добивании

Коваленко забил свой первый гол за Эмполи в этом сезоне. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

24 апреля состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Италии, в котором "Болонья" принимает "Эмполи". В первом матче "Болонья" разгромила соперника со счётом 3:0.

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В стартовом составе "Эмполи" вышел украинский хавбек Виктор Коваленко и забил свой первый гол в этом сезоне.

"Болонья" открыла счет на 7-й минуте, но на 33-й украинец забил ответный гол, вовремя сыграв на добивании. 1:1 к перерыву.

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Напомним, что Коваленко присоединился к "Эмполи" зимой этого года и с того момента сыграл за команду 6 матчей (без учета сегодняшнего) без результативных действий.

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Виктор Коваленко Эмполи
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Комментарии
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ferzz (Gluhiv)
24.04.2025 в 23:20
Витя попал по воротам? Респект.
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Комментарии 1
ferzz (Gluhiv)
24.04.2025 в 23:20
Витя попал по воротам? Респект.
Ответить
1
0

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