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Кривбасс провел благотворительный вечер в поддержку семей погибших детей в трагедии в Кривом Роге

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На аукционе удалось собрать немалую сумму

Кривбасс провел благотворительный вечер в поддержку семей погибших детей в трагедии в Кривом Роге

Фото - Артем Гагарін, Кривбас

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"Кривбасс" организовал благотворительный вечер в поддержку семей детей, погибших во время теракта в Кривом Роге 4 апреля. Основным событием мероприятия стал аукцион, на котором удалось собрать 1,693 млн гривен. Эти средства будут добавлены к общему сбору, который превысил 5 млн гривен.

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Участие в мероприятии приняли семьи, пережившие наибольшую утрату – смерть своих детей, и именно для них организовывалась эта инициатива. Собранные средства будут переданы семьям погибших детей. Сбор в поддержку семей продолжается. Организаторы призывают всех присоединяться к инициативе.

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин признался, что это было одно из самых тяжелых мероприятий в его жизни.

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Источник:
Sport Business Media
Опубликовал: Александр Симченко
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