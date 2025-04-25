1170 оккупантов и три системы ПВО. Генштаб сообщил о новых потерях врага в войне
Обновленные показатели
Zelenskiy Official
За сутки украинские военные ликвидировали 1170 оккупантов, 9 танков, 72 артсистемы и три средства ПВО.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 946500 (+1170)
- танков - 10703 (+9)
- боевых бронированных машин - 22315 (+3)
- артиллерийских систем - 26895 (+72)
- РСЗО - 1372 (+3)
- средства ПВО - 1144 (+3)
- самолетов - 370 (+0)
- вертолетов - 335 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 33779 (+119),
- крылатые ракеты - 3196 (+48),
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 45906 (+151)
- специальная техника - 3860 (+0).
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