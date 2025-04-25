  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. 1170 оккупантов и три системы ПВО. Генштаб сообщил о новых потерях врага в войне

В тренде

1170 оккупантов и три системы ПВО. Генштаб сообщил о новых потерях врага в войне

Общие новости

Обновленные показатели

1170 оккупантов и три системы ПВО. Генштаб сообщил о новых потерях врага в войне

Zelenskiy Official

Новина українською

За сутки украинские военные ликвидировали 1170 оккупантов, 9 танков, 72 артсистемы и три средства ПВО.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 946500 (+1170)
  • танков - 10703 (+9)
  • боевых бронированных машин - 22315 (+3)
  • артиллерийских систем - 26895 (+72)
  • РСЗО - 1372 (+3)
  • средства ПВО - 1144 (+3)
  • самолетов - 370 (+0)
  • вертолетов - 335 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 33779 (+119),
  • крылатые ракеты - 3196 (+48),
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 45906 (+151)
  • специальная техника - 3860 (+0).
По теме
yellow-arrow
УАФ и Минветеранов подписали меморандум о сотрудничестве
yellow-arrow
Силы ПВО сбили ночью более 40 беспилотников - Воздущные силы
yellow-arrow
Кривбасс провел благотворительный вечер в поддержку семей погибших детей в трагедии в Кривом Роге
война с россией генштаб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости