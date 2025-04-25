  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. УАФ и Минветеранов подписали меморандум о сотрудничестве

В тренде

УАФ и Минветеранов подписали меморандум о сотрудничестве

Общие новости

Главная цель - поддержка ветеранов через спорт

УАФ и Минветеранов подписали меморандум о сотрудничестве

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Украинская ассоциация футбола и Министерство по делам ветеранов Украины заключили меморандум о сотрудничестве.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Документ был подписан 24 апреля президентом УАФ Андреем Шевченко и министром по делам ветеранов Натальей Калмыковой.

Меморандум, в частности, содержит следующие пункты:

  • привлечение ветеранов войны к активному образу жизни и футболу, в том числе ампфутболу, как средству восстановления, физической и психологической реабилитации;
  • повышение осведомленности о потребностях ветеранов войны и важность их реинтеграции в общество;
  • развитие, организация и проведение спортивных мероприятий и соревнований на общенациональном уровне спорта ветеранов войны;
  • популяризация здорового образа жизни среди ветеранов войны и членов их семей;
  • поддержка ветеранских футбольных и ампфутбольных команд на локальном, национальном и международном уровнях;
  • создание возможностей для профессиональной реализации ветеранов войны в сфере спорта, тренерской деятельности и спортивного менеджмента;
  • укрепление сотрудничества между государственными, спортивными и общественными организациями для поддержки ветеранских футбольных инициатив;
  • стороны сотрудничают в вопросах организации соревнований по футболу и ампфутболу, уже в этом году УАФ вместе с Минветеранов планирует проведение всеукраинского турнира среди ветеранов и чемпионата по ампфутболу.
По теме
yellow-arrow
Силы ПВО сбили ночью более 40 беспилотников - Воздущные силы
yellow-arrow
1170 оккупантов и три системы ПВО. Генштаб сообщил о новых потерях врага в войне
yellow-arrow
Кривбасс провел благотворительный вечер в поддержку семей погибших детей в трагедии в Кривом Роге
УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости