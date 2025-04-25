УАФ и Минветеранов подписали меморандум о сотрудничестве
Главная цель - поддержка ветеранов через спорт
Фото: пресслужба УАФ
Украинская ассоциация футбола и Министерство по делам ветеранов Украины заключили меморандум о сотрудничестве.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Документ был подписан 24 апреля президентом УАФ Андреем Шевченко и министром по делам ветеранов Натальей Калмыковой.
Меморандум, в частности, содержит следующие пункты:
- привлечение ветеранов войны к активному образу жизни и футболу, в том числе ампфутболу, как средству восстановления, физической и психологической реабилитации;
- повышение осведомленности о потребностях ветеранов войны и важность их реинтеграции в общество;
- развитие, организация и проведение спортивных мероприятий и соревнований на общенациональном уровне спорта ветеранов войны;
- популяризация здорового образа жизни среди ветеранов войны и членов их семей;
- поддержка ветеранских футбольных и ампфутбольных команд на локальном, национальном и международном уровнях;
- создание возможностей для профессиональной реализации ветеранов войны в сфере спорта, тренерской деятельности и спортивного менеджмента;
- укрепление сотрудничества между государственными, спортивными и общественными организациями для поддержки ветеранских футбольных инициатив;
- стороны сотрудничают в вопросах организации соревнований по футболу и ампфутболу, уже в этом году УАФ вместе с Минветеранов планирует проведение всеукраинского турнира среди ветеранов и чемпионата по ампфутболу.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Зубков голом помог Трабзонспору выйти в финал Кубка Турции. Известны оценки трех украинцев за матч
- Ига Швёнтек превзошла рекорд Серены Уильямс
- Трамп: То, что Россия не захватила всю Украину, является "большой уступкой"
- Стефанчук: Не думаю, что парламент будет "играться" с призывным возрастом
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000