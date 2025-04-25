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Силы ПВО сбили ночью более 40 беспилотников - Воздущные силы

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Почти одинаковое число сбитых и локально потеряных дронов

Силы ПВО сбили ночью более 40 беспилотников - Воздущные силы

Zelenskiy Official

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В ночь на 25 апреля Россия запустила 103 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов других типов.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Подтверждено сбитие 41 шахеда и дронов других типов на востоке, севере и в центре страны. 40 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Черкасская, Донецкая и Днепропетровская области.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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