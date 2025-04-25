Силы ПВО сбили ночью более 40 беспилотников - Воздущные силы
Почти одинаковое число сбитых и локально потеряных дронов
Zelenskiy Official
В ночь на 25 апреля Россия запустила 103 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов других типов.
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Подтверждено сбитие 41 шахеда и дронов других типов на востоке, севере и в центре страны. 40 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).
Вследствие вражеской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Черкасская, Донецкая и Днепропетровская области.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Голы Коваленко и Зубкова, возвращение Таловерова и завершение эпохи Варди в Лестере. Главные новости за 24 апреля
- Зубков голом помог Трабзонспору выйти в финал Кубка Турции. Известны оценки трех украинцев за матч
- "Европа, встречай Александрию". В клубе отреагировали на выход в еврокубки. ФОТО
- Украина готова к любому формату переговоров с Россией. Зеленский озвучил условие
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000